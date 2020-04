Chi è Gemello, il Fidanzato di Carlotta Antonelli di Vivi e lascia vivere

Gemello, nome d’arte di Andrea Ambrogio, è uno dei rapper più apprezzati della scena italiana e di quella capitolina in particolare. Scopriamo qualcosa su di lui.

Gemello – Dove e Quando è Nato

Gemello, all’anagrafe Andrea Ambrogio, è nato a Roma il 18 marzo 1984. Ciò significa che ha compiuto da poco 36 anni.

Carriera

Artista a tutto tondo, Ambrogio ha conseguito la laurea presso l’Accademia di Belle Arti della capitale nel 2006. Pochi anni dopo ha aperto il suo studio da pittore e ha iniziato a insegnare arte in un liceo capitolino.

Il suo nome, come già ricordato, è noto soprattutto sulla scena rap. Ambrogio, infatti, fa parte delle crew Truceklan e The Panchine. Il suo esordio discografico è avvenuto nel 2005 con quest’ultima formazione, assieme alla quale ha pubblicato gli album In the Panchine e In the Panchine 2.

La sua produzione discografica lo ha visto pubblicare anche due lavori da solista. Stiamo parlando dell’album Non Parlarmi d’Altro, uscito nel 2005, e dell’EP Niagara, risalente invece al 2014. Come sopra ricordato, Andrea Ambrogio è anche un bravissimo pittore. I suoi quadri sono in vendita online sul sito ufficiale andreaambrogio.com.

Instagram

Il rapper è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 100mila persone e sul quale condivide dettagli legati sia al lavoro, sia alla vita privata.

Fidanzata

Gemello è fidanzato con l’attrice Carlotta Antonelli, Nina Ruggero in Vivi e lascia vivere. I due si sono conosciuti in occasione delle riprese di Suburra – serie in cui la Antonelli ha interpretato il personaggio di Angelica – in quanto, ai tempi, Ambrogio dipinse dei quadri per il set.