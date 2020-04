Forse sei del segno zodiacale del Cancro e vorresti sapere con quali altri tipi astrologici vai d’accordo per quanto riguarda i sentimenti. Con quali segni è compatibile in amore un Cancro? Scoprilo leggendo questo articolo!

Il Cancro in amore

Il Cancro in amore ama dedicarsi al corteggiamento. L’influenza della Luna sul Cancro è molto forte e le sue emozioni cambiano come le fasi lunari. Quando il Cancro punta una conquista in amore persegue l’obiettivo in modo deciso, senza fermarsi, comportandosi in maniera sempre rispettosa. Amante affidabile e devoto, il Cancro ha un approccio iniziale cortese e delicato che, successivamente, sfocia nel passionale. Difficile resistergli!

Quando il Cancro raggiunge la stabilità a livello sentimentale diventa un amante protettivo, pronto a soddisfare tutte le richieste del partner. Il Cancro sa come far capitolare chi gli piace, usa il suo fascino per compiere questo e non sbaglia mai. In amore il Cancro vuole essere rassicurato e un partner attento nei suoi confronti sarà da lui ripagato con amore e devozione. A volte il Cancro mette alla prova il partner cercando di scatenare in lui gelosia, che ritiene una prova d’amore. Ma con quali segni è compatibile in amore un Cancro?

La compatibilità in amore del Cancro

Con quali segni è compatibile in amore un Cancro? Nel campo dei sentimenti un Cancro è sicuramente compatibile con un Toro. La coppia Cancro-Toro è composta da due persone sensibili e appassionate, che si completano l’uno con l’altro a vicenda. Il paziente Toro riesce a sopportare il capriccioso Cancro che, molto bravo ai fornelli, soddisfa in pieno la passione per la tavola del Toro. Cancro e Toro sono una coppia quasi perfetta e destinata a durare per molto tempo.

Un’altra ottima coppia è quella formata da Cancro e Leone. La fermezza del Leone stabilizza il Cancro che ricambia il partner con adulazione, cosa fortemente voluta dal Leone. L’intesa tra loro è perfetta e possiamo affermare che, sicuramente, la compatibilità in amore tra Cancro e Leone è molto alta.

Con quali altri segni è compatibile in amore un Cancro? Con la Vergine, che protegge e coccola e di cui apprezza fermezza e idee chiare. La rigidità e l’impassibilità della Vegine sono perfette per fare scudo alle intemperanze caratteriali del Cancro e al suo essere lunatico. Le probabilità che una coppia Cancro-Vergine vada avanti sono davvero lungimiranti.

Incredibile compatibilità sentimentale è poi quella del Cancro con lo Scorpione. Entrambi segni di acqua, si caratterizzano per punti in comune per quanto riguarda il fronte passionale. Lo Scorpione, prepotente e autoritario, domina l’accondiscendente Cancro, pronto a farsi divorare pur di restare accanto a un compagno sicuro di sé in tutto e per tutto. La passione sfrenata domina la relazione.