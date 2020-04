Elena Sofia Ricci è Laura – La scheda – Vivi e lascia vivere

Elena Sofia Ricci è Laura Ruggero, la protagonista di Vivi e lascia vivere, la fiction italiana che va in onda su Rai 1 ogni giovedì in prima serata. Un thriller mistery che ci porterà all’interno di dinamiche familiari piuttosto complesse, messe in luce da alcuni flashback rivelatori.

A differenza del suo ruolo in Che Dio Ci Aiuti, Elena Sofia Ricci e la sua Laura si muovono lungo binari molto diversi in questo suo nuovo lavoro. La protagonista è in apparenza una come tante, dedita al lavoro e ai figli. Tutto però cambierà quando verrà colpita da un grande dramma.

Elena Sofia Ricci – Età, marito, figli

Elena Sofia Ricci è nata il 29 marzo del ’62 a Firenze e ha 58 anni. Il padre era lo storico Paolo Barrucchieri e la madre la scenografa Elena Ricci Poccetto, ma fin da giovane ha capito di voler seguire una strada tutta sua nel mondo della recitazione. Dopo un esordio in teatro, Pupi Avati la sceglie per il film Impiegati e la Ricci conquista subito il Globo d’Oro come Miglior Attrice Rivelazione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel ’96 ha avuto un’intensa relazione con l’attore e regista Pino Quartullo ed è diventata mamma di Emma. La loro storia però non è durata a nel 2003 l’attrice si è sposata con il compositore Stefano Mainetti. I due hanno messo al mondo la figlia Maria.

Elena Sofia Ricci è Laura Ruggero – Il personaggio

In questo suo nuovo lavoro, Elena Sofia Ricci interpreta una mamma e moglie che si è sempre messa in secondo piano rispetto a tutti. Non ha mai avuto il sospetto che il marito la tradisse, nè che i suoi figli nascondano dei segreti più o meno gravi. Quando Renato muore in un incidente, Laura entra in profonda crisi e finisce per abusare dei tranquillanti. Grazie all’aiuto delle amiche e ad un gruppo di supporto, intuirà però di voler dare una svolta nella sua vita.

Laura diventa così una donna coraggiosa, piena di speranze e priva di paure. I rischi di certo non mancheranno, così come le delusioni. In particolare quando scoprirà che l’amica Marilù (Iaia Forte) non è stata del tutto sincera nei suoi confronti.