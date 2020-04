Film Stasera in Tv – Gothika – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Gothika. Produzione statunitense del 2003 diretta da Mathieu Kassovitz con Halle Berry, Robert Downey Jr. e Penelope Cruz. Il film è un thriller/horror ambientato all’interno di un carcere/ospedale psichiatrico femminile. La pellicola non è adatta ai più piccoli: è raccomandata la visione dall’età adolescenziale in avanti.

Gothika – Trama

Miranda Grey è una psicologa criminale che segue casi molto difficili all’interno del carcere femminile di Woodward, sotto l’ala protettiva di suo marito, direttore del reparto psichiatrico della struttura. Miranda è ritenuta un’esperta di altissimo livello, capace di distinguere sempre ciò che è razionale da ciò che è folle. L’incontro con Chloe, omicida ossessionata dal diavolo, la turba però in modo particolare, per la capacità della ragazza di istillare in lei il dubbio. Una sera, tornando a casa, Miranda finisce fuori strada con la sua auto dopo aver provato ad evitare quello che sembra essere il corpo, fermo in piedi ed inerme, di una ragazzina. Il giorno dopo la psicologa si risveglia in una delle celle del carcere, con l’accusa di aver ucciso suo marito…

Gothika – Trailer Video

Gothika – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Gothika

Genere: Thriller, Orrore

Durata: 1h 40m

Anno: 2003

Paese: USA

Regia: Mathieu Kassovitz

Cast: Halle Berry, Robert Downey jr., Penelope Cruz, Charles S. Dutton, John Carroll Lynch.

Gothika – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, giovedì 30 Aprile 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film “Patroclooo!… e il soldato Camillone, grande grosso e frescone”.