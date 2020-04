Frasi 1 Maggio – Le migliori del 2020

Frasi 1 Maggio.Ecco per te una raccolta di frasi relative alla festa del 1° maggio. Festa nazionale che ricorda i lavoratori, festeggiare in ogni parte del mondo.

Vuole essere un modo per non dimenticare le lotte che i lavoratori hanno fatto per ottenere quelle che oggi sembrano delle realtà ormai consolidate. Hanno rappresentato importanti conquiste, uno fra tutti può essere l’esempio dell’introduzione delle 8 ore lavorative, per garantire una tutela dei lavoratori stessi. In ricordo dell’impegno dei movimenti sindacali, affinché i lavoratori potessero conquistare i loro diritti.

Inoltre, ricorda la tragedia della rivolta di Haymarket , avvenuta a Chicago. Si organizzò uno sciopero per chiedere la riduzione ad 8 ore di lavoro, ma i manifestanti furono attaccati dalla polizia, morirono due persone ci furono diversi feriti. I disordini scatenarono l’opinione pubblica e i disordini si succederanno anche per i giorni seguenti. La polizia iniziò a sparare sulla folla uccidendo molti manifestanti e 7 poliziotti. Furono così denominati i martiri di Chicago e dal 1889 si istituì questa ricorrenza.

Frasi 1 Maggio

• Il 1° maggio non è una ricorrenza qualunque è la giornata della dignità di ciascuno di noi ha il diritto di festeggiarla con le mani che profumano di lavoro virgola di fatica ma anche di soddisfazioni e di gioia.

• L’articolo uno della nostra costituzione ci dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. In altre parole in si dichiara che il pilastro fondante del nostro stato non è un astrazione ideologica ma la concretezza del lavoratore e del produrre (Andrea Camileri )

• Io credo nel popolo italiano punto è un popolo generoso, laboriosa, non chiedi che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiedi quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo (Sandro Pertini )

• Quando non si lavora e si vorrebbe e dovrebbe lavorare, si intristisce anche la festa appunto privare una persona di lavoro significa privarlo anche della gioia della festa, troppi lavoratori hanno perso in questi anni difficili in loro 1° maggio. E’ ora che torni a far festa(Luigino Bruni )