Frasi del buongiorno – Le migliori di giovedì – 30 aprile

Frasi del buongiorno. Non c’è momento più bello della giornata che ricevere il Buongiorno, è un momento davvero particolare di buon augurio che quando viene dato, strappa sempre un sorriso.

E’ per questo motivo che si sceglie una frase del Buongiorno da inviare ad una persona a te cara oppure ad una persona alla quale tieni in modo particolare. Sarà sicuramente un pensiero molto gradito appunto si tratta di scrivere una delle nostre frasi riportate nella rubrica scendo fra quella che ti sembra essere più vicina al tuo pensiero. In questo modo, renderai felice una persona al momento del risveglio. Questo mette senza dubbio di buon umore e consente di iniziare molto meglio la giornata. Scegli una tra le frasi proposte ed inviale ad una persona a te cara.

Frasi del buongiorno – Giovedì – 30 aprile

• Appena ho aperto gli occhi questa mattina si è stato per me il primo pensiero, come del resto tutte le altre mattine virgola e giorno dopo giorno capisco sempre più che tu sei il senso della mia vita.

• Buongiorno amore mio, la mattina quando mi sveglio resto sempre lì a pensarti e anche se tu non sei qui accanto a me ricordo il blu tuoi occhi ed è come se mi tuffassi nel profondo del mare. Ricordo il sapore delle tue labbra che sanno di zucchero. Questo è il momento più bello svegliarsi con te al mio fianco anche se non ci sei. Buongiorno mia principessa ti amo

• Buongiorno a te che sei come me, Buongiorno a te che sei il mio più grande amore

Buongiorno amore mio il primo raggio di sole che fa luce nella mia vita

• Quando apro gli occhi al mattino sono già felice perché il mio primo pensiero è rivolto alla persona più importante che ho accanto a me. Buongiorno amore mio

• Mentre il mio cuore ti augura un Buongiorno, le mie dolci labbra ti danno un bacio e le mani ti sfiorano per una carezza