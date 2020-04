Gemma Galgani resa dei conti | Anticipazioni Uomini e Donne 1 Maggio

Gemma Galgani è arrivata alla resa dei conti e nella giornata di domani dovrà chiudere il cerco con tutti i cavalieri conosciuti tramite il nuovo format di Uomini e Donne. A quali conclusioni arriverà?

La dama di Uomini e Donne è l’unica oltre a Giovanna Abate ad aver avuto la fortuna di essere protagonista del nuovo format firmato Maria De Filippi. La dama infatti, ha avuto la possibilità in queste settimane la possibilità di conoscere nuovi cavalieri attraverso le parole, continuando così ad essere corteggiata senza sosta.

Galgani ha quindi conosciuto ben quattro cavalieri misteriosi pronti, a loro dire, a conoscere dal vivo la dama per poterla riempire di attenzioni e di amore. Domani 1 Maggio, andrà infatti in onda l’ultima puntata del nuovo format. Lasciando così spazio al ritorno di Uomini e Donne nella versione classica a partire da lunedì 4 Maggio su Canale 5.

Gemma Galgani alla resa dei conti

La puntata di domani sarà per Gemma l’ultimo momento in cui poter conoscere ancor meglio i suoi cavalieri per poi, in un secondo momento, conoscerli di persona in studio.

Continua infatti la conoscenza con i suoi cavalieri anche se, ha già annunciato chi è stato il fortunato ad averle rubato il cuore.

La dama avrà sempre meno tempo per scoprire e conoscere più particolari possibili dei cavalieri così da avere le idee più chiare su chi realmente siano. La “fregatura” però, potrebbe essere dietro l’angolo visto che, le parole e le conversazioni scambiate con i cavalieri, potrebbero essere delle bugie. Quali sono le aspettative della dama?

Dama pronta al nuovo amore

La possibilità che Gemma Galgani ha avuto sembra aver portato la dama a trovare alcuni cavalieri disposti a conoscerla e a corteggiarla anche se, gli opinionisti rimangono molto restii su alcune affermazioni fatte.

Secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti, la dama si starebbe illudendo troppo, credendo a tutte le parole dette dai cavalieri tramite delle chat. Maria De Filippi ha infatti sottolineato più volte quanto, conversazioni e frasi dette da dietro un computer possano essere false.

Gemma Galgani però, non perde la speranza e continua imperterrita nella conoscenza che secondo lei, la porterà a trovare l’uomo dei suoi sogni.

Riuscirà realmente la dama a trovare l’amore dietro il nuovo format di Uomini e Donne, o per l’ennesima volta rimarrà delusa dei suoi cavalieri?