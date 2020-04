Giampiero De Concilio è Giovanni – La scheda – Vivi e lascia vivere

View this post on Instagram

Questo è il Nuovo Teatro Sanità! Spero di non dover rettificare e dire "era"… Per me questo posto è una seconda casa, un posto di lavoro, un ritrovo di amici e un luogo di studio e raccoglimento. Ma non solo per me. Inutile dire che Napoli sia una delle culle del teatro più importanti in Italia, e grazie a realtà "indipendenti" come queste la città assume una sua ulteriore identità. Questo teatro ha un suo pubblico, lo stesso che in parte si reca anche agli stabili. Gli stranieri (francesi, tedeschi e chi più ne ha più ne metta) quando girano per la Sanità passano per il teatro e se non sono in partenza, incantati da questa chiesa sconsacrata dalla pavimentazione rinascimentale, la sera si intrattengono a guardare spettacolo anche se non è quella la loro lingua. Il premier Conte ancora non dice niente a riguardo… non parla dei teatri, del cinema. Non sto qui a dire che bisognerebbe riaprire il 4 Maggio. Sarebbe da pazzi. Ma quantomeno darci una previsione, qualcosa che ci possa far SPERARE in un futuro prossimo. Dare una data, anche se aleatoria, ci rimetterebbe in sesto. L'estate ci potrebbe venire incontro con delle rappresentazioni all'aperto. Non sto qui a fare proposte, non ne sono in grado, posso solo provare a richiamare l'attenzione. Non scordatevi dell'arte, è un pilastro di questo paese. Se un pilastro come questo casca, rischiate di venire giù con noi.