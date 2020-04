Grace Hightower – Chi è l’ex moglie di Robert De Niro?

Grace Hightower è un’attrice e cantante statunitense, nota alle cronache rosa per essere stata sposata con il grande Robert De Niro, protagonista di film indimenticabili come Novecento e Taxi Driver. Scopriamo qualcosa su di lei.

Grace Hightower – Dove e Quando è Nata

Grace Hightower è nata il 7 aprile 1955. Ciò significa che ha da poco compiuto 65 anni.

Carriera

La carriera di Grace Hightower è cresciuta soprattutto nell’ambito della filantropia. La ex moglie del grande Robert De Niro ha infatti fondato un’organizzazione che porta il suo nome e che ha uno scopo a dir poco nobile, ossia il fatto di commercializzare a livello internazionale i prodotti del Ruanda, un Paese che, negli anni ’90, è stato funestato da una delle più terribili guerre civili dell’era moderna.

Cosa si può dire invece del suo percorso cinematografico? Che è caratterizzato soprattutto da ruoli minori in pellicole come Precious e The Paper Boy. Come attrice, ha recitato anche in alcune serie tv. Nell’elenco è possibile includere ABC e NYPD Blue. Prima del successo ha svolto diversi lavori. La ex moglie di Robert De Niro è infatti nata in una famiglia povera e, per mantenersi e aiutare i parenti, ha dovuto faticare non poco.

Vita privata

Grace Hightower si è sposata con Robert De Niro nel 1997. L’anno dopo la coppia ha accolto il figlio Elliot. I due si lasciano nel 1999, ma senza ufficializzare il divorzio. Nel 2004 è arrivato per la coppia il rinnovo dei voti matrimoniali. Sette anni dopo, tramite madre surrogata, hanno avuto la figlia Helena Grace. Nel 2018 si sono definitivamente separati.