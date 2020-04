Halle Berry – Tutto su di lei – Film, Instagram, Oscar, Figli

Halle Berry è una delle attrici più talentuose e amate di Hollywood. Vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla vita privata.

Halle Berry – Film

Nata a Cleveland il 14 agosto 1966 – compirà quindi 54 anni in estate – Halle Berry ha partecipato a diversi concorsi di bellezza prima di diventare attrice. Per quanto riguarda la carriera, è possibile citare la serie televisiva Chicago Force, considerata il suo primo grande successo.

Nel 1991 ha esordito sul grande schermo con la pellicola Jungle Fever, progetto che l’ha vista lavorare con il regista Spike Lee. Il 1994 è per lei un altro anno importante per via dell’uscita del film I Flinstones di Brian Levant.

Sei anni dopo, gli appassionati di cinema hanno avuto modo di apprezzare il suo talento nel ruolo di Tempesta in X-Men, per la regia di Bryan Singer. Nel 2002 ha incantato il mondo in OO7 – La Morte può Attendere, uscendo dall’acqua con indosso un bikini arancione considerato una rivisitazione in chiave moderna del mitico costume di Ursula Andress.

Il 2002 è stato per lei un anno speciale anche per via dell’Oscar come Migliore Attrice, conquistato per il ruolo di Leticia Musgrove in Monster’s Ball – L’Ombra della Vita. Tra i lavori degli anni successivi è possibile citare Gothika, per non parlare del ruolo di Cat Woman. Nel 2019, ha fatto parte del cast del film John Wick: Chapter 3 – Parabellum, ultimo capitolo della saga avente come protagonista Keanu Reeves. Nello stesso anno, ha debuttato alla regia in Bruised.

Instagram

Halle Berry è presente su Instagram con un account seguito da 6 milioni di persone.

Figli

Nel 2008, Halle Berry è diventata mamma di Nahla, avuta dal modello Gabriel Aubry.

Oscar

L’attrice, che come sopra ricordato ha vinto un Oscar nel 2002, è stata la prima afroamericana a conquistare l’ambita statuetta come migliore attrice.