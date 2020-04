Mangiare cacao tutti i giorni toglie il medico di torno, è vero? La risposta che spiazza

Il cacao è un prodotto alimentare molto amato da adulti e bambini. E’ un ingrediente che prevede molti utilizzi, sia in campo alimentare, dunque in cucina, ma è molto utilizzato anche come ingrediente di maschere, scrub per la pelle e via dicendo. Questo perché è un prodotto che apporta molti benefici al nostro organismo.

Molto spesso accade che il cacao venga ridotto il più possibile, o del tutto eliminato, dalla propria alimentazione, dato che pensiamo faccia ingrassare. In realtà non è così, il cacao non fa ingrassare.

In questo articolo daremo una bella notizia a tutti coloro che amano il cioccolato, infatti può essere consumato senza sentirsi in colpa, se consumato con moderazione apporta anche molti benefici al nostro organismo. Ma scopriamo meglio il cacao.

Composizione del cacao amaro

Il cacao è un ingrediente che apporta molti nutrienti, al contrario di come si pensa fa molto bene alla salute il suo consumo moderato, parliamo di circa 20-30 grammi al giorno, sia sotto forma di cacao in polvere amaro, o anche sotto forma di cioccolato fondente, che sarebbe da preferire. Vediamo quali sono questi nutrienti presenti nel cacao.

Antiossidanti e polifenoli: il cacao è ricco di questi antiossidanti e polifenoli che sono di fondamentale importanza, dato che contrastano l’azione dei radicali liberi e non solo, potenziano anche il nostro sistema immunitario, quelli più abbondanti sono le catechine. Acidi grassi insaturi: partiamo con gli acidi grassi monoinsaturi, quello più abbondante è l’acido oleico, che ha numerose proprietà, tra cui, agisce come ottimo antinfiammatorio. Acidi grassi saturi: in questo caso gli acidi grassi più abbondanti sono l’acido stearico e quello palmitico. Il cacao non apporta colesterolo. Sali minerali: il cacao è molto ricco in sali minerali, e quelli più abbondanti sono il magnesio, il potassio, il rame e il ferro. Vitamine: il cacao apporta anche un ottimo quantitativo di vitamine, tra cui, le vitamine del gruppo B, la vitamina E, la vitamina K. Ovviamente a questi componenti sono da aggiungere anche carboidrati e proteine, ma sono presenti in un quantitativo molto basso.

Il cacao apporta molta energia al nostro organismo, ha un potere calorico abbastanza elevato, dunque non si può dire che faccia dimagrire magicamente. Il cacao amaro apporta circa 575 Kcal per 100 grammi di prodotto, ma come detto precedentemente, si consiglia di non superare i 30 grammi al giorno, in questo modo anche le calorie possono rientrare nell’apporto calorico giornaliero.

Dunque, anche se potrebbe far ingrassare, solo se consumato eccessivamente, non sempre è consigliabile la sua eliminazione dalla dieta, in quanto apporta molti benefici che ora andremo a vedere insieme.

Mangiare cacao tutti i giorni toglie il medico di torno? Vediamo i benefici del cacao

Potrebbe sembrare strano, ma sì, il cacao apporta molti benefici, per cui se si ha un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano, il medico potrebbe non essere necessario.

Il cacao aiuta ad abbassare la pressione sanguigna .

. Riduce il rischio di malattie cardiovascolari e migliora la circolazione sanguigna .

. Attenua il diabete , anche se può sembrare strano, ma il cacao può essere consumato anche dai diabetici, come il cioccolato, meglio se fondente con una percentuale di cacao più alta possibile, in questo modo gli zuccheri presenti saranno minimi.

, anche se può sembrare strano, ma il cacao può essere consumato anche dai diabetici, come il cioccolato, meglio se fondente con una percentuale di cacao più alta possibile, in questo modo gli zuccheri presenti saranno minimi. Determina il senso di sazietà grazie anche alla presenza di fibre.

grazie anche alla presenza di fibre. Riduce i livelli di colesterolo cattivo.

Placa la tosse , data la presenza di una sostanza nota come teobromina, che va ad agire sul nervo cranico che generalmente determina la tosse.

, data la presenza di una sostanza nota come che va ad agire sul che generalmente determina la tosse. Favorisce il buonumore , grazie alla produzione di serotonina, l’ormone del buonumore e che previene la depressione, l’ansia, e la tristezza.

, grazie alla produzione di l’ormone del buonumore e che previene la depressione, l’ansia, e la tristezza. Il cacao potenzia il nostro sistema immunitario, prevenendo anche le infezioni.

Questi sono i benefici apportati dal cacao amaro e di conseguenza anche dal cioccolato fondente, ricordiamo che il cioccolato fondente può essere consumato anche giornalmente, ma il consiglio è sempre quello di non esagerare nelle porzioni e di scegliere un cioccolato con la percentuale di cacao elevata, in tal modo lo zucchero sarà minore.

Controindicazioni

Il cacao non ha gravi controindicazioni, ovviamente si sconsiglia il suo consumo in caso di allergia, anche se abbastanza rara, non abusare mai di questo prodotto se si soffre di particolari patologie, non è molto consigliato per i bambini perché potrebbe determinare un effetto eccitante e di conseguenza mostreranno difficoltà a dormire. In ultimo sconsigliamo un suo abuso a persone affette da stitichezza ed emorroidi, dato che il cacao ha proprietà astringenti.