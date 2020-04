Mariangela Eboli – Chi è la moglie di Checco Zalone?

Mariangela Eboli – E’ la giornata dedicata ad uno dei comici più bravi d’Italia, ovvero Checco Zalone. Sta facendo molto discutere infatti la sua canzone e proprio per questo motivo, all’interno della nostra rubrica di gossip, non poteva mancare un articolo sulla moglie di Checco Zalone.

Mariangela Eboli è infatti la compagna di Checco Zalone ed l’amministratrice unica della MZL, la società del famoso artista pugliese. E’ nata a Triggiano, anche lei in Puglia, in provincia di Bari. Come Checco, anche Mariangela ha lavorato come cantante di pianobar ed è stato proprio durante una delle serate che si è conosciuta con l’attuale compagno.

Checco e Mariangela hanno due figlie: la più grande si chiama Gaia ed è nata nel 2013 mentre la piccolina, Greta, è nata nel 2017. Del loro primo incontro, che è avvenuto all’interno di una pizzeria durante una serata di pianobar, Checco Zalone ne ha parlato qualche anno fa durante un’intervista: ha detto di aver rotto il ghiaccio dicendo alla ragazza che stava cercando una persona che cantasse ad un matrimonio. Da quel momento, i due, non si sono più separati.