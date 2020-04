Massimo Ghini è Toni – La scheda – Vivi e lascia vivere

Massimo Ghini è Toni in Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai 1 che troveremo ogni giovedì sera in prime-time. L’attore romano ha registrato quest’anno un forte successo anche per il suo ruolo in The New Pope, la serie di Paolo Sorrentino che ha attirato lo sguardo dei telespettatori internazionali.

Massimo Ghini e il suo Toni si preparano invece a sollevare forti sospetti grazie a questo nuovo lavoro, dalle tinte noir e thriller. Conosceremo da vicino questo uomo d’affari potente e con un forte debole per la protagonista, mentre cercheremo di scoprire se sia del tutto sincero oppure no.

Massimo Ghini – Età, moglie e figli

Massimo Ghini è nato a Roma il 12 ottobre del ’54 e ha iniziato presto a lavorare nei villaggi turistici, in qualità di animatore. Il debutto al cinema avviene invece nel ’79 grazie a Stelvio Massi che lo ha scelto per il suo film Speed Cross. Con una crescita sempre più promettente, Ghini colleziona collaborazioni importanti fin dai primi anni della sua carriera. Lavora con Giuseppe Bertolucci (Segreti segreti), Carlo Verdone (Compagni di Scuola), Franco Zeffirelli (Un tè con Mussolini) e molti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ghini ha avuto una relazione di un anno con Sabrina Ferilli nell’86. Quando la relazione si è conclusa, l’artista ha scelto però di sposare Nancy Brilli. Quest’ultima conosciuta quello stesso anno grazie a Due fratelli, la miniserie tv di Alberto Lattuada. Il loro matrimonio dura però solo due anni e tempo dopo troviamo l’attore al fianco di Federica Lorrai. Il loro legame si spezzerà in fretta, ma i due daranno alla luce nel ’94 i gemelli Camilla e Lorenzo. Dobbiamo aspettare il 2002 per trovare Ghini di nuovo all’altare con Paola Romano, che lo renderà padre altre due volte: di Leonardo (’96) e Margherita (’99).

Massimo Ghini è Toni – Il personaggio

In questo suo nuovo lavoro, Massimo Ghini interpreta un uomo d’affari che getisce una catena d’hotel. Ha iniziato a nutrire un forte interesse per Laura (Elena Sofia Ricci) fin da ragazzino e poi i due si sono persi. Il destino permetterà alle loro strade di incrociarsi ancora una volta: sarà lei a cercarlo per chiedergli di sostenerla con un nuovo progetto.

La fame di famiglia di Toni gli farà intuire invece di poter finalmente diventare padre grazie alla famiglia di Laura. Per questo cercherà di entrare subito nelle loro vite, anche se dovrà prepararsi a rinunciare a molte cose.