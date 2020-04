Oroscopo Branko domani – Venerdì 1 Maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

L’oroscopo di Branko per la giornata di domani venerdì 1 maggio 2020. Aprile ha passato il testimone al mese di maggio: quali novità porterà agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Vediamo quali sorprese riserverà questa primavera inoltrata a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Sagittario

Venere nel segno renderà protagonista per questo venerdì i sentimenti. Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai fascino da vendere. Occhio, però, a non imbatterti in una relazione ambigua!

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Capricorno

Domani sarà una giornata in cui vorrai controllare il bilancio famigliare. Ma, secondo il popolare astrologo istriano, da bravo Capricorno razionale e preciso come sei non dovrai preoccuparti: sarà certamente positivo.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Acquario

Il consiglio dell’oroscopo di Branko per domani è di rimanere calmo. Il cambio di Luna potrebbe aumentare l’ ansia o la confusione nate da un cambiamento in atto, che rischierai di sfogare nel rapporto di coppia. Non è facile adattarsi a qualcosa di nuovo, ma a poco a poco ce la farai!

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Pesci

L’oroscopo di Branko relativo a domani ti esorta a firmare, senza rimandare a un altro giorno. Le stelle sono promettenti e sostengo ogni nuova trattativa di lavoro in atto: approfittane!