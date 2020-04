Oroscopo internazionale Rob Brezsny dal 30 aprile al 6 maggio: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Siamo tornati, come ogni settimana, per scoprire l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 30 aprile al 3 maggio 2020. Aprile passa il testimone al mese di maggio: quali cambiamenti avranno in serbo le stelle per questa settimana? Se siete curiosi di conoscerli, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

La prossima settimana dovresti impegnarti a dedicare maggiore attenzione ai particolari, a essere più attento e minuzioso, anche se questo comporterà il dover rallentare il tuo ritmo abituale. Se ascolterai il consiglio di Rob Brezsny potresti raccoglierne i frutto quanto prima.

Toro

L’oroscopo di Rob Brezsny relativo a questa settimana ti incoraggia a sfruttare le prossime giornate per riflettere su quali aspetti della tua vita vuoi rivoluzionare. Sarà una fase preparatoria al cambiamento vero e proprio che accadrà in futuro.

Gemelli

L’invito che ti fanno le stelle è quello di non scoraggiarti di fronte a critiche e offese, ma piuttosto trovare il modo d’ingegnarti in strategie e trucchi creativi. Reagisci con intelligenza e furbizia che ti contraddistinguono e metterai i tuoi nemici ko.

Cancro

Il famoso astrologo americano ti esorta ad approfittare della prossima settimana per meditare su te stesso, la tua vita, al fine di reinventarti da capo. E non permettere ad altre persone di criticare o sfruttare il tuo essere generoso e altruista.

Leone

Il consiglio dell’oroscopo di Rob Brezsny per questa settimana è quello di essere onesto con te stesso e riconoscere quei momenti in cui sei stato poco generoso o sleale nei confronti di qualcun altro. Se riuscirai ad ammetterlo con sincerità, potrai migliorare alcune parti del tuo carattere.

Vergine

Dovresti usare il tempo che hai a disposizione per coltivare i tuoi sogni più istintivi e irrazionali. Metti da parte la tua proverbiale razionalità e dà libero sfogo a visioni e fantasie più profonde e inconsce: potrebbero dare vita a idee interessanti.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti ascoltare la tua parte più intuitiva a discapito di quella analitica. È ora di scavare dentro te stesso con coraggio e determinazione per scoprire le tue ombre più recondite.

Scorpione

Quando è stata l’ultima volta che hai riflettuto, onestamente, su ciò che vorresti diventare e cosa invece non ti piace? Nelle giornate che verranno dovresti rispondere a questa domanda.

Sagittario

Prova a sfruttare la prossima settimana per prenderti meno sul serio. Impegnati a riconoscere i tuoi fallimenti, la tua ignoranza, fatti delle domande ridicole. Così facendo aprirai la strada alla creatività.

Capricorno

L’oroscopo settimanale di Rob Brezsny ti incoraggia a cercare nuove ispirazioni, idee creative da realizzare. Poi fai un programma con tanto di dettagli che dovrai seguire, passo dopo passo, fino al compimento.

Acquario

È ora di cominciare ad amarsi veramente. L’astrologo americano ti invita a guardarti allo specchio con più amore, a coccolarti, a trattarti con più tenerezza di come tu abbia fatto finora.

Pesci

Cerca di affinare le tue capacità di comunicazione. Da domani e per tutta la prossima settimana entrerai in una fase in cui potrai esprimere al meglio chiarezza e autenticità. Con impegno potresti diventare un ottimo comunicatore e ascoltatore.