Oroscopo Maggio 2020 Branko – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Maggio Branko per vedere cosa le stelle hanno riservato a tutti i segni, scopriamo amore, fortuna e denaro…..

Oroscopo maggio Branko

Il mese di maggio si presenta molto interessante per il segno dell’Ariete, avrete numerose opportunità lavorative e sarete messi alla prova con i vostri progetti. Potrete godere di una relativa serenità che vi consentirà di accedere a nuove idee. In amore trascorrerete un periodo id apparente calma e senza litigi. I nati sotto il segno del Toro possono stare sereni perché la tranquillità dominerà questo periodo. Non lasciatevi prendere la mano dall’entusiasmo di fare perché non avrete l ‘energia per portare a termine i progetti iniziati.

I nati sotto il segno die Gemelli riusciranno a trovare armonia e carica di vitalità per poter iniziare un nuovo percorso. Potreste decidere di cambiare lavoro e sarete sostenuti dalle stelle, pronte ad incoraggiarvi. Ottimo momento per voi da un unto di vista professionale. Il Cancro deve cercare di stabilire nuove relazioni che permetteranno di creare rapporti interpersonali molto interessanti. Sarete concentrati sul lavoro e vorrete presto vedere i risultati dei vostri sforzi. Il Leone ha bisogno di una carica di energia doppia perché metterà in cantiere nuovi progetti. Questo li porterà via molto tempo ma sarà ricompensato da tante soddisfazioni. Lasciate che il tempo faccia il suo corso e ne sarete più che soddisfatti.

La Vergine vivrà questo mese di Maggio in maniera complessa: ci saranno diverse difficoltà e sarà messa a dura prova. Servirà a fortificarvi e a darvi nuove indicazioni su come agire in alcune circostanze. La Bilancia vorrebbe cercare nuovi stimoli lavorativi e in questo mese può riuscire. Deve sempre tener conto che, prima di pensare agli altri, è importante concentrarsi su sé stessa. Anche in amore, affinché ci siano validi sentimenti deve costruire un solido rapporto. Lo Scorpione mostrerà particolare affetto e dedizione nei riguardi della sua famiglia. Consapevole di averla trascurata riuscirà a rimediare.

Il Sagittario può progettare il suo futuro sia lavorativo che sentimentale. Non sarà facile ma avrà la fortuna dalla sua parte che gli consentirà di agire con maggiore serenità. Ci saranno piacevoli momenti di intesa con il partner e questo rafforzerà il rapporto. Il Capricorno deve staccare la spina e mettersi davvero da parte in questo caos generale. Se finora si è trovato coinvolto in tante circostanze, ora è il momento di evitare. Questo ha creato una serie di problemi che non sarà facile superare perché bisognerà trovare la giusta intesa con le persone.

L’unico obiettivo del mese di maggio per l’Acquario sarà trovare una nuova dimensione nel suo rapporto di coppia. Le cose finora non sono andate molto bene e solo un buon dialogo può salvare quel che resta. Sappi però che se tutto questo non dovesse funzionare meglio prendere le opportune decisioni. I Pesci andranno lontano e potranno così veder realizzati i progetti dei mesi precedenti. Saranno molte le gratificazioni in campo professionale. Per la sfera sentimentale occorre pazientare in attesa di tempi migliori.

