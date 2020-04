Oroscopo Maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Previsioni per l’oroscopo di maggio per tutti i segni, consigli su fortuna, lavoro, amore per scoprire quello che le stelle hanno riservato per voi

Oroscopo maggio 2020 – Le previsioni per ogni segno zodiacale

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno essere soddisfatti del mese che li attende perché ritroveranno la loro creatività. Questo gli consentirà di avere una buona intesa lavorativa anche con i colleghi che vedranno un interesse maggiore per i nuovi progetti. La sfera sentimentale troverà stabilità. Il Toro dovrà soprassedere all’abituale routine aspettando che questo periodo passi, stanchezza e apatia vi condurranno lontano fai vostri obiettivi. In amore vi sentite sopraffatti con l’esigenza di ritagliarvi uno spazio tutto per voi. Gemelli dovete cercare di trovare il tempo per fare tutto, non sarà facile e a lamentarsi sarà proprio il partner. Se volete che quest’amore possa durare a lungo dovete dare spazio alla coppia di crescere.

Il mese di maggio per i nati Cancro vedranno che, grazie a Mercurio, ci saranno nuovi scambi interpersonali. Avrete più tempo da dedicare alla famiglia. Ottime prospettive per il Leone: sarete energici e pronti a combattere per nuovi obiettivi ambiziosi e nessuno potrà impedirvi di farlo. Sapete però che il successo ha un prezzo e dovete essere disposto a pagarlo: sacrificio. Questo allontanerà i vostri pensieri dall’amore. Tanti eventi complicati coinvolgeranno voi amici della Vergine e, anche se vorreste allontanare queste situazioni, non sarà possibile. Potete solo essere positivi e cercare di guardare l ‘aspetto migliore delle cose. La Bilancia ritroverà il suo buon umore e avrai più voglia di dedicarti a te stesso. Sarà un buon momento per riscoprire la tua bellezza anche interiore. Ti sei messa molto da parte in questo periodo per dedicarti agli altri, è arrivato il momento di mettere te stessa al primo posto.

Cari amici Scorpione dovete cercate di vedere potenzialità importanti nei rapporti con gli altri. Potrebbero essere valide opportunità lavorative. Dimostratevi più affettuosi e compresivi con il partner. Sagittario, vedrai che le relazioni fino ad oggi instaurate potranno proseguire ma sarai messo dinanzi ad una scelta. Se finora si trattava di conoscenza, laddove hai coinvolto i tuoi sentimenti devi decidere su chi orientarti. Potrebbe essere molto complicato per te e allora cerca di evitare confusione. Valuta quello che hai già fatto.

Il Capricorno avrà bisogno di un lungo momento di pausa e riflessione. Utile per considerare i progetti attuali ma anche quelli futuri. Ci sono alcune cose che vi lasciano enormi dubbi e allora meglio chiarirgli prima di proseguire. In amore avvertite l’esigenza di costruire qualcosa di diverso ma il partner sembra non essere ancora pronto. Nella prima metà del mese l’Acquario deve cercare di concretizzare vari aspetti della sua vita. Potresti trovarti in forti contraddizioni con persone a te molto vicine. Non è questo il momento di prendere discussioni ma meglio rimandare a periodi migliori. Cari amici dei Pesci cercate di mettere in atto l’arte della diplomazia nel vostro interesse e vedrete che, in questo mese otterrete maggiori risultati soprattutto in campo professionale. I progetti proseguiranno e voi sarete soddisfatti dei risultati ottenuti.

