Pierre-Henri Lagarde – Chi è il figlio di Christine Lagarde? – FOTO

Pierre-Henri Lagarde – E’ su tutti i giornali in questo momento Christine Lagarde per le sue dichiarazioni sulla BCE e sulla crisi economica che sta investendo l’intera economia europea. Oggi, però, andremo a vedere chi è il figlio di Christine Lagarde. Innanzi tutto stiamo parlando, per chi non so sapesse, dell’attuale presidente della BCE, la Banca Centrale Europea.

Christine Lagarde è nata l’1 Gennaio del 1956 a Parigi ed oggi ha 64 anni. E’ alta 1,8m ed il nome completo è Christine Madeleine Odette Lagarde. E’ stata sposata dal 1982 al 1992 con Wilfried Lagarde e dal loro matrimonio è nato Pierre-Henri Lagarde. Andiamo adesso, appunto, a vedere chi è il figlio di Christine Lagarde.

Pierre-Henri Lagarde è nato nel 1986 ed oggi ha 34 anni. E’ un imprenditore di ristoranti e gestisce AppKdo ed inoltre è fondatore, direttore editoriale e CEO di La Maison des Protéines.