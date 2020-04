Reaction Abbraccio su Facebook – Come funziona, come si fa e come averla

Reaction abbraccio – Facebook ha lanciato in queste ultime ore una nuova reaction che si va ad unire a quelle già presenti del like, love, wow, sigh e grr. Attraverso le reaction gli utenti possono far capire cosa pensano di un post o di un video che viene pubblicato sui social. Molti però sono coloro che in queste ore non riesco a trovare la reaction.

Non è la prima volta infatti che Facebook introduce nuove reaction ed era successo anche in altri momenti delicati. Per esprimere pace o per fare gli auguri le reaction danno anche un piccolo segno di speranza… o di abbraccio. Per questo motivo infatti il colosso dei social network ha deciso di nominare la nuova emoji con reaction abbraccio.

Reaction Abbraccio – come si fa e come averla

Come tutti gli aggiornamenti di Facebook le novità non vengono implementate subito all’interno di tutti i profili e per questo motivo potreste notare che già alcuni vostri amici utilizzano la reaction abbraccio mentre voi non la trovate ancora.

Innanzi tutto se vi state chiedendo come si fa la reaction abbraccio vi basta controllare tra le altre che avete a disposizione. Infatti nel momento in cui la vostra app sarà aggiornata allora potrete, anche voi, utilizzare la reaction abbraccio.