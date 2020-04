Sammy sedotto da una donna | Addio Giovanna fuori da Uomini e Donne

Sammy Hassan viene sedotto da una donna che sembra voler prendere il posto di Giovanna Abate nella sua vita. Di chi stiamo parlando?

Il corteggiatore Sammy Hassan continua il suo corteggiamento nei confronti di Giovanna Abate che, dopo alcune sue affermazioni sembra non fidarsi più.

La quarantena infatti, non ha aiutato la conoscenza tra i due che sembra essere tornata al punto di partenza con una grande dose di negatività. Sammy infatti, dopo ben 40 giorni in cui non vedeva e non sentiva la tronista, ha confessato di non aver avvertito la sua mancanza, deludendo così le forti aspettative che Giovanna aveva nei suoi confronti.

Questa discussione, ha portato la tronista a non potersi più fidare di lui, confessando a Maria De Filippi la voglia di interrompere la conoscenza visto che, non vede Sammy interessato a lei.

A difendere però il corteggiatore, arriva un volto noto dei programmi di Maria De Filippi che, senza mezze misure ha lanciato una frecciatina avvelenata nei confronti di Giovanna. Di chi stiamo parlando?

Sammy Hassan sedotto da una donna

Le ultime vicende che hanno visto il corteggiatore protagonista dei tantissimi attacchi e delle infinite critiche da parte della tronista, hanno scatenato reazioni contrastanti.

Da una parte ci sono i fan di Sammy e del programma che giudicano Giovanna troppo pesante nei suoi confronti, spiegando di non essere in grado di vestire i panni della tronista.

Dall’altra invece, una grande fetta di pubblico crede che il corteggiatore sia a Uomini e Donne solo per una questione di telecamere, mostrandosi in tv per aumentare la sua mole di lavoro.

In difesa di Sammy però, arriva un volto noto dei programmi di Maria De Filippi: Cristina Incorvaia.

La ex dama infatti ha partecipato al parterre femminile di Uomini e Donne e poi a Temptation Island con quello che ai tempi era il suo compagno, instaurando una grandissima amicizia proprio con l’ex tentatore Sammy Hassan.

Cristina nella giornata di ieri, non si è tirata indietro dal dire la sua nei confronti della conoscenza instaurata tra Giovanna Abate e Sammy, lasciando così i fan spiazzati.

Cristina Incorvaia contro Giovanna Abate

La ex dama del trono over, ha deciso nelle sue storie Instagram di lasciare un forte messaggio a Giovanna Abate, mostrandosi quasi in competizione con lei.

Leggi Anche -> Giovanna Abate leonessa in chat | Anticipazioni Uomini e Donne 30 Aprile

Leggi Anche -> Armando Incarnato pianifica la vendetta | Cavaliere in silenzio fuori da Uomini e Donne

Le sue parole infatti, non sono passate di certo inosservato: “Di fronte a certi atteggiamenti ora mi sento di dover dire il mio pensiero. Ho conosciuto Sammy a Temptation ed è nata una bella amicizia che prosegue tutt’ora! Un uomo con valore solidi difficili da trovare oggi. Un padre esemplare, affettuoso e attento. Chi lo conosce meglio di me può confermare ciò che scrivo. Se ti senti troppo “tronista” e ti elevi a donna a cui tutto e dovuto senza dare… Non puoi avere accanto persone umili e vere, perché non ti sentirai importante. Loro amano, non soddisfano solo esigenze come umili servi”.