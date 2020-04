Silvia Mazzieri è Giada – La scheda – Vivi e lascia vivere

Silvia Mazzieri è una delle protagoniste di Vivi e lascia vivere, dove interpreta il ruolo di Giada. L’attrice toscana ha debuttato in teatro con Latin Lover di Comencini e vanta diverse presenze nelle fiction più popolari del nostro Paese. Per esempio Braccialetti Rossi 2, Provaci Ancora Prof 6 e La Strada di Casa.

Il personaggio di Silvia Mazzieri invece ha dei forti conflitti con la madre e si è sempre ispirata al padre. Quando quest’ultimo muore, il mondo di Giada le crolla addosso e cerca di impegnarsi nello studio. Anche se dovrà fare carte false per ottenere il master in America. Chi è l’attrice che la interpreta e chi è il suo personaggio? Scopriamolo insieme.

Silvia Mazzieri – Età, fidanzato, Instagram

Silvia Mazzieri è nata il 23 febbraio del ’93 a Pisa e ha 27 anni. In quest’ultimo anno ha partecipato a due delle fiction più in vista: non solo la vedremo nei panni di Giada, ma è presente anche nel cast di Doc – Nelle tue mani. Prima di intraprendere la carriera di attrice è stata invece modella, premiata per Miss Cinema a Miss Italia e altri concorsi come il Festival di Roma Filmcorto, sempre nel 2014.

È fidanzata? Sembra proprio di sì. Le ultime notizie la vedono al fianco del collega Alfio Sorbello, presente nella serie di Pif La mafia uccide solo d’estate. Oltre ad un profilo Facebook in cui è attiva, Silvia è presente anche su Instagram con il suo nome completo.

Silvia Mazzieri è Giada – Il personaggio

Giada è la prima figlia nata in casa Ruggero e fin da piccola è entrata spesso in conflitto con la madre Laura (Elena Sofia Ricci). Ad un passo dalla laurea, la ragazza decide di fare un master in America e studiare moda. Solo che Laura non è d’accordo e la spingerà in qualche modo ad accettare un lavoro come ballerina in un locale notturno.

Il suo segreto ovviamente verrà scoperto nella prima parte della fiction e sarà un grosso trauma per la madre. Giada invece reagirà con un colpo di testa, fuggendo da casa.