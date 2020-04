Sonia Bruganelli scappa in America | Una fan afferma: “Ora la falsa è finita”

Sonia Bruganelli scappa in America, stando alle parole di una fan la moglie del conduttore Paolo Bonolis avrebbe messo in atto una “falsa” ormai smascherata. Cosa sta succedendo nelle ultime ore?

L’imprenditrice Sonia Bruganelli continua la sua quarantena in casa, insieme ai suoi figli e a suo marito Paolo Bonolis. Quasi tutti i pomeriggi infatti, rallegra e diverte i suoi fan con dirette sul suo profilo Instagram, insieme a altri volti noti della radio, televisione e tanti altri.

Quello che però ha scaturito una reazione inaspettata tra alcuni suoi follower, una in particolare, è stata la sua ultima foto caricata sul suo profilo social. Quale sarà il reale motivo?

Sonia Bruganelli scappa in America

Durante la giornata di ieri, l’imprenditrice Sonia Bruganelli ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram, una foto di suo figlio Davide da piccolo, ironizzando sul faccino dispettoso che aveva fin da bambino.

La sua frase però, sembra aver scatenato la rabbia di una sua fan in particolare che con fare poco educato ma soprattutto cattivo ha accusato l’imprenditrice di aver messo su una “falsa recita” che ormai avrebbero capito tutti, di cosa parlava realmente?

Fan scatenata contro l’imprenditrice: “Ora la farsa è finita”

Sotto la foto riportata sul suo profilo Instagram, una fan dell’imprenditrice si è scagliata contro di lei, affermando che Sonia Bruganelli scappa in America per fare la bella vita grande ai tantissimi soldi che, i telespettatori avrebbero dato durante gli anni a suo marito.

Le sue parole infatti, sono state dure: “Ora sta farsa è finita. Tu e Bonolis avrei voluto vedere se stando in America a godervi il lusso, lusso che avete avuto perché c’erano italiani che vi seguivano e che lavoravano per mandare avanti il paese. Lavoravano si. I tuoi figli sono fortunati e anche sfortunati, perché l’America di Trump non è il sogno. […] Perché se il popolo giallo e tutto il mondo orientale va verso quello occidentale come ormai vediamo con l’Italia, le guerre saranno inevitabili. Quindi anche se fossi scappata come tanti artisti come vigliacchi in America non troveresti comunque scampo all’inevitabile. La vostra colpa è stata mostrare sempre un lavoro che non serve un c***: fare televisione, tutti attori, ieri mostrare una col c*** di fuori perché è un oggetto non è ironia quella. […] Voi avete calcato la mano, con guadagni enormi, altro esempio sbagliato. Se un domani vi guarderete la coscienza non credo sia così pulita e leggera. Tanto avete i soldi che vi frega…”.

Sembrerebbe infatti che Sonia abbia preso con molta ironia le accuse della fan tanto da, caricarle sul suo profilo Instagram così da poterle far leggere a tutti i suoi follower.