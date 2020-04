VIDEO – Matteo Renzi al Senato – Discorso del 30 Aprile 2020 – Quella frase sui morti di Bergamo e Brescia…

Matteo Renzi al Senato – 30 Aprile 2020. Inseriamo qui di seguito il video del discorso ufficiale di Matteo Renzi svoltosi oggi all’interno del Senato della Repubblica.

Ha fatto molto scalpore il suo discorso perchè ha tirato in ballo anche le vittime di Brescia e Bergamo. “Perché non ci facciamo carico di una riapertura graduale e in sicurezza?” ha sottolineato rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. “Il Coronavirus – ha aggiunto – è una bestia terribile che ha fatto 30mila morti nel modo più vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del Coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quei morti. La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe ‘ripartite anche per noi‘”.

Qui sotto potete trovare il video integrale del discorso di Matteo Renzi al Senato del 30 Aprile 2020.