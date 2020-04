Vivi e lascia vivere – Episodi e cast della fiction

Vivi e lascia vivere è la fiction di Rai 1 che va in onda ogni giovedì in prima serata. Sei puntate per un thriller family e noir che mette al centro la storia di una famiglia, guidata da una donna fragile e che scoprirà la propria forza a causa di diversi drammi. Il mistero al centro della trama ruota attorno alla vita dei protagonisti e dei loro affetti più chiari. Scopriremo tutto nel corso del doppio appuntamento previsto per ogni serata.

Il cast di Vivi e lascia vivere invece accende i riflettori su alcune eccellenze italiane e dà anche spazio a volti poco conosciuti sul piccolo schermo. Scopriamo quindi le anticipazioni sulla prima puntata e quali attori recitano nella fiction.

Vivi e lascia vivere – La trama

La trama di Vivi e lascia vivere ci parla di Laura, una donna coraggiosa che vedrà il suo mondo crollare alla morte del marito. All’inizio reagirà con una forte crisi, ma poi riuscirà a risalire la china. Si reinveterà per ottenere tutto ciò di cui si è privata nella vita e di ritagliarsi uno spazio tutto suo nella società. Anche i tre figli stanno vivendo lo stesso dramma, ma in modo diverso. I quattro però sono accomunati da una serie di segreti inconfessabili che verranno svelati nel corso delle puntate e che metteranno a dura prova le dinamiche familiari.

Vivi e lascia vivere – La prima puntata

Nella prima puntata di Vivi e lascia vivere, Laura torna a casa con una tremenda notizia: il marito Renato è morto a causa di un incendio, mentre si trovava a Tenerife. I tre figli della coppia riceveranno una bella batosta, ma nel corso del tempo si allontaneranno o affonderanno nel dolore. Anche Laura, che non ha confessato a nessuno di aver scoperto che il marito la tradiva. Per di più, Renato aveva avuto un figlio da un’altra donna proprio poche ore prima della tragedia.

La morte di Renato non provocherà solo un vuoto nella vita dei figli, ma anche un forte disagio economico per Laura. La donna sarà costretta a ricorrere a diversi stratagemmi per sopravvivere, fra cui rubare dal fondo cassa del ristorante in cui lavora. Superata la crisi per essere rimasta sola, Laura capirà di volersi mettere in proprio e coinvolgerà una delle sue più care amiche nell’impresa. Chiederà anche all’amico Toni, un uomo d’affari invaghito da sempre di lei, di finanziare il suo progetto.

Vivi e lascia vivere – Il cast

A guidare il cast di Vivi e lascia vivere troviamo Elena Sofia Ricci nei panni di Laura. La sua famiglia, i Ruggero, è composta dal marito Renato (Antonio Gerardi) e i figli Nina (Carlotta Antonelli), Giada (Silvia Mazzieri) e Giovanni (Giampiero De Concilio). Presente all’appello anche Massimo Ghini per il ruolo di Toni, rilevante nella trama. In secondo piano e per i personaggi secondari troveremo inoltre i seguenti artisti:

Iaia Forte ( Marilù )

) Bianca Nappi ( Rosa )

) Teresa Saponangelo ( Daniela )

) Riccardo Maria Manera ( Nicola )

) Irene Casagrande ( Sara )

) Emanuele Linfatti ( Andrea )

) Matteo Oscar Giuggioli ( Luca )

) Orsetta De Rossi ( Lorenza )

) Riccardo Lombardo ( Saverio )

) Massimo Nicolini ( Matteo )

) Daniele Orlando (Dario)

Partecipano inoltre Giulia Elettra Gorietti, Giulio Beranek, Alessandra Acciai e Cristina Donadio.