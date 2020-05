Ambra Angiolini – Tutto su di lei – Età, fidanzato, figli

Ambra Angiolini sarà la punta di diamante del Concerto Primo Maggio 2020. Non è la prima volta che l’attrice assume il comando della kermesse musicale, visto che ha ricoperto questo ruolo già nelle due edizioni precedenti. Chi è Ambra Angiolini? Di certo uno dei volti più popolari e amati dal pubblico italiano fin dai tempi di Non è la Rai.

I fan però vogliono sapere davvero tutto sul suo conto e quale migliore occasione per scoprire età, chi è l’ex marito e l’attuale fidanzato e quanti figli ha? “T’appartengo se ci tengo”, cantava un tempo. E Ambra sì, è ormai patrimonio nazionale.

Ambra Angiolini – Età ed ex marito

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977 e ha 43 anni. Il suo esordio è avvenuto quando aveva appena 15 anni grazie a Bulli e Pupe, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Un lavoro che le permetterà di finire sotto l’ala di Gianni Boncompagni e che le aprirà le porte di Non è la Rai, poi dei film per la tv e infine della cinematografia. Anche se il Globo d’Oro come Rivelazione dell’anno le verrà assegnato solo nel 2007 grazie a Saturno contro di Ferzan Ozpetek. Un lavoro che le permette di conquistare anche il Nastro d’Argento e il David di Donatello, entrambi per la categoria Migliore Attrice Non Protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ambra ha avuto un matrimonio importante con Francesco Renga dal 2004 al 2015. La coppia è diventata una delle preferite dai giornali di gossip e dai paparazzi e quando l’amore si è spento, è stata solo la Angiolini a mantenere i riflettori su di sè. In seguito alla rottura con il cantante, l’attrice ha avuto una breve relazione con Lorenzo Quaglia. La loro relazione però è durata meno di un anno e terminata nell’aprile di tre anni fa.

Ambra Angiolini – Figli e fidanzato

Renga e Ambra sono diventati genitori abbastanza presto: la primogenita Jolanda ha ormai 16 anni, mentre il fratello minore Leonardo 14. Tempo fa, la conduttrice ha rivelato a I Lunatici di aver sofferto di bulimia e di essere uscita a sopravvivere alla spirale grazie alla radio e non solo. “L’atteggiamento un po’ bisogna coccolarlo“, ha sottolineato, “perchè ti resta addosso. Se lo accetti non diventa malattia. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda, la fame d’amore si è finalmente placata“.

Ambra Angiolini ha anche un fidanzato: l’ingresso dell’ex allenatore Max Allegri nella sua vitale ha dato la possibilità di credere di nuovo nei sentimenti. In un’intensa intervista a Vanity Fair, l’attrice ha rivelato come mai si sia innamorata dell’ex ct: “Perchè come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perchè siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente studido non affrontare“.