Anna Ferzetti – Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino? – Sono sposati?

Anna Ferzetti – Abbiamo deciso di impegnare questa nuova giornata di gossip televisivo ad uno dei personaggi principali del film in tv questa sera su Rai 1. Stiamo parlando di Pierfrancesco Favino. Oggi infatti andiamo a vedere chi la sua compagna.

Anna Ferzetti è un’attrice italiana che è nata nel 1982 ed è sotto il segno zodiacale del Capricorno. E’ la figlia del grande attore Gabriele Ferzetti, e da lui ha preso la passione per la recitazione. Per lei non è mai stato semplice essere una figlia d’arte. Innanzi tutto per il fatto che il padre era sempre fuori per lavoro e la lontananza, spesso, pesava molto.

Sin da piccola si è dovuta comunque abituare alle luci dei riflettori ed ha studiato in una scuola tedesca. Ha viaggiato molto quando era piccola: ad undici anni, insieme alla madre, si trasferì a Londra per due anni.

Anna Ferzetti – Compagna di Pierfrancesco Favino

Da diversi anni è la compagna di Pierfrancesco Favino. Nonostante lei non ami condividere i suoi momenti di vita privata con il mondo, era molto difficile nascondere la sua relazione con l’attore italiano.

I due non sono sposati ma si sentono comunque marito e moglie. “Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Credo – ha sottolineato durante un’intervista – sia fondamentale mantenere i propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita“. I due hanno due figlie: Greta e Lea.