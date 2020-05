Concerto Primo Maggio 2020 – Cantanti – Come seguirlo in TV

Concerto Primo Maggio 2020: uno degli eventi più attesi dagli italiani sparsi in tutto lo Stivale. L’emergenza Coronavirus è ancora in corso e abbiamo bisogno di inaugurare questo nuovo mese con un po’ di sana musica. Quali saranno i cantanti e gli ospiti che vedremo nelle location scelte per l’evento?

Iniziamo prima con chi guiderà la kermesse: Ambra Angiolini raccoglie di nuovo il testimone del Concerto Primo Maggio 2020 per il terzo anno consecutivo. Sarà lei a guidarci nel corso di quattro ore, suddivise fra musica live, racconti e tante testimonianze.

Concerto Primo Maggio 2020 – Come seguirlo in tv e streaming

Niente musica dal vivo quest’anno: le norme restrittive del governo impongono l’assenza del pubblico. Le location ruotano invece fra le città di spicco del nostro Paese: Bassano del Grappa, Firenze, Bologna, Napoli, Milano e Roma. Si potrà seguire il programma comodamente seduti sul proprio divano quindi, grazie alla diretta streaming su Raiplay e in diretta tv nella prima serata di Rai 3. L’appuntamento sarà disponibile inoltre on demand al suo termine, sempre sulla piattaforma online, mentre i non udenti potranno seguire iltutto grazie al canale dedicato per la lingua dei segni.

Concerto Primo Maggio 2020 – I cantanti

Nel corso della serata, Gianna Nannini assumerà il comando delle Terrazze Martini di Milano per venti minuti di esibizione. Vasco Rossi si collegherà invece dalla sua casa di Zocca e anche Zucchero farà sentire la propria voce. Sul palco delle diverse città si alterneranno anche i seguenti artisti:

Aiello

Alex Britti

Bugo e Nicola Savino

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz

Dardust

Edoardo e Eugenio Bennato

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Fasma

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Fulminacci

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Leo Gassmann

Lo Stato Sociale

Margherita Vicario

Niccolò Fabi

Noemi

Orchestra Accademia Di Santa Cecilia

Paola Turci

Rocco Papaleo

Tosca

Concerto Primo Maggio 2020 – Gli ospiti

Sono tanti i nomi a livello nazionale e internazionale che interverranno in qualità di ospiti al Concerto Primo Maggio 2020. Sting si collegherà da Londra e si unirà anche Patti Smith. Presenti all’appello anche Ellynora con Zingara, Matteo Alieno con Non mi ricordo, Lamine con Non è tardi e Nervi con Sapessi cos’ho. Questi ultimi quattro artisti sono i vincitori del contest dedicato ai nuovi cantanti, il Primo Maggio Next.