Cuocere a bassa temperatura fa bene o male? Ecco la verità

La cottura a bassa temperatura è una tecnica molto utilizzata nelle industrie alimentare, ma, oggigiorno, grazie alla possibilità di poter acquistare la giusta strumentazione, è diventata una tecnica molto utilizzata anche nelle cucine dei ristoranti e persino praticabile a livello domestico. Ovviamente non si tratta di una tecnica di cottura molto veloce e necessita di una strumentazione adatta che in alcuni casi è anche molto costosa.

Cosa significa cuocere a bassa temperatura? Che cos’è il sottovuoto?

Volendo sintetizzare la spiegazione possiamo definire la cottura a basse temperature come una tecnica che prevede delle cotture molto lunghe utilizzando appunto delle basse temperature. Questa tecnica prevede che dopo aver scelto l’alimento lo si ponga sottovuoto per poi essere posto in una pentola o anche in forno.

Per quanto riguarda il sottovuoto, invece, è un processo differente, anche se, molto spesso sono attuati per le stesse preparazioni alimentari. In questo caso si determina la rimozione di tutto l’ossigeno presente in modo da andare ad evitare l’ossidazione del prodotto stesso e anche l’attacco da parte di batteri e microrganismi che andrebbero a deteriorare il prodotto.

Come funziona la cottura sottovuoto?

Questo tipo di cottura dipende da tre variabili.

Il tempo . La cottura è molto lenta in questo caso, ovviamente dipende anche dalla tipologia dell’alimento scelto . In alcuni casi la cottura può durare anche 24 ore .

. La è in questo caso, ovviamente . In alcuni casi la cottura può durare . La temperatura . Come già accennato le temperature sono molto basse .

. Come già accennato . La sigillatura. Gli alimenti sono posti all’interno di sacchetti di plastica chiusi ermeticamente e posti in contenitori contenenti acqua calda.

Quali sono gli strumenti necessari?

Affinché possa essere messa in pratica questa tecnica per la cottura, sono necessari alcuni strumenti. Vediamo insieme quali sono.

La macchina per il sottovuoto . Si tratta di uno strumento che garantisce un livello di vuoto al 99,9% . Questo è fondamentale per massimizzare la sicurezza microbiologica.

. Si tratta di uno strumento che . Questo è fondamentale per massimizzare la sicurezza microbiologica. I sacchetti di plastica . Molto importanti sia per conservare gli alimenti sia per cuocerli. Questi sacchetti sono apposta per alimentari è sono di polipropilene alimentare . Esso permette ai sacchetti di resistere alle diverse temperature di cottura .

. Molto importanti sia per conservare gli alimenti sia per cuocerli. Questi sacchetti sono apposta per alimentari è . Esso permette ai sacchetti di . I termometri . Essi sono necessari per misurare la temperatura al cuore dell’alimento .

. Essi sono necessari per . L’abbattitore per la temperatura . Per raffreddare in poco tempo l’alimento.

. Per l’alimento. Un’apposita cella di stoccaggio. Necessaria per la corretta conservazione del prodotto cotto.

Tipologie di cottura in base alle temperature

L’utilizzo di alte temperature, ovvero tra i 65-90°C, è adatta per cuocere prodotti come le verdure e il riso. Si tratta di una cottura che permette una conservazione maggiore.

Le medie temperature sono più indicate per la cottura delle carni bianche. In questo caso il range va tra i 58°-65°C.

In ultimo, le basse temperature, tra i 45°e i 58°C sono utilizzare per la cottura delle carni rosse. In questi casi il prodotto resta più morbido e mantiene tutti i suoi succhi, ma ha uno svantaggio, può essere conservato per poco tempo.

Pro e contro della tecnica

Uno dei pro di questa tecnica è quello di evitare fenomeni di ossidazione e l’attacco di microrganismi e batteri grazie al fatto che il prodotto è posto sottovuoto. Però non è l’unico vantaggio della tecnica.

È un tipo di cottura tendenzialmente povera di grassi, in quanto molto simile alla cottura a vapore.

Grazie all’utilizzo di un contenitore termostato e del termometro la temperatura è costantemente monitorata.

L’abbattimento della temperatura fa sì che la conservazione dell’alimento possa essere maggiore.

Le carni cotte in questo modo mantengono la morbidezza e la succosità, oltre non determinare un decadimenti qualitativo e nutrizionale.

Questo per quanto riguarda i vantaggi, ma gli svantaggi non sono del tutto assenti. Vediamo insieme quali sono.

-Rispetto alle altre tipologie di cottura è un procedimento molto più costoso dato che sono necessari vari macchinari e strumenti.

–Le tempistiche di cottura sono molto lunghe.

-Il tempo di conservazione non è molto lungo.