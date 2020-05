DIRETTA – Concerto 1 Maggio – Streaming RAI 3

DIRETTA STREAMING RAI 3 – Alle ore 20 avrà inizio il Concerto del Primo Maggio in diretta da Roma e si potrà vedere su Rai 3. In tantissimi in queste ore stanno cercando come vedere la manifestazione in diretta streaming e per far questo avrete solo bisogno di leggere questo articolo fino alla fine.

Infatti l’evento che sarà in diretta da Roma, con alcuni protagonisti che sono stati registrati presso l’Auditorium, sarà visibile su Rai 3 e quindi anche sulla piattaforma digitale RaiPlay. Come nostra abitudine, dunque, avrete la possibilità di vedere il concerto del Primo Maggio in diretta anche sul nostro sito.

Diretta Streaming – Concerto Primo Maggio

Il concerto avrà inizio alle ore 20 e sarà in diretta fino alla mezzanotte. Potete vederlo direttamente qui di seguito in diretta streaming.