Film Stasera in Tv – Novecento – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Novecento. Produzione italiana del 1976 diretta da Bernardo Bertolucci, il film è un vero e proprio kolossal del cinema italiano. La pellicola dura 5 ore ed è divisa in due atti, attraverso i quali venne presentata nei cinema italiani in due film separati. Bertolucci impiegò circa due anni per completare le riprese del film.

Quasi tutte le scene sono girate nelle province dell’Emilia Romagna in cui Bertolucci è nato e cresciuto: Parma, Cremona, Reggio Emilia, Mantova (in Lombardia) e Modena. Il film non ebbe particolare successo negli Stati Uniti per la forte connotazione comunista (bandiere rosse ed altri simboli) che lo caratterizza. Il dipinto che fa da fondo ai titoli di testa del film è Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il regista Gianni Amelio “approfittò” del set del film per girare un documentario proprio su Bertolucci, intitolato “Bertolucci secondo il cinema”, andato in onda sui Rai2 nel febbraio 1976, praticamente in contemporanea con l’uscita di Novecento nelle sale italiane.

Novecento – Trama

Alfredo Berlinghieri e Olmo Daco’ sono due bambini nati nello stesso giorno nell’anno 1901, e all’interno dello stesso ambiente sociale (un’azienda agricola) da madri e in famiglie di estrazione sociale completamente diversa. Il primo è infatti figlio del proprietario dell’azienda in cui lavora la madre del secondo. Nonostante la differenza, i due crescono assieme coltivando un’amicizia che supera i divari economici. Sotto i loro occhi scorrono gli accadimenti personali e sopratutto sociali dell’Italia dall’adolescenza al servizio militare, alla Prima Guerra Mondiale, all’avvento del fascismo. Le ultime scene del film sono ambientate nei giorni della liberazione (Aprile 1945).

Novecento – Trailer Video

Novecento – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Novecento

Genere: Drammatico

Durata: 5h

Anno: 1976

Paese: Italia, Francia, Germania

Regia: Bernardo Bertolucci

Cast: Gerard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden

Novecento – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, venerdì 1 Maggio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film “Al bar dello sport”.