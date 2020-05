Francesca Michielin – età, carriera e Instagram – la sua città, i suoi ricordi

Francesca Michielin partecipa al concerto del primo maggio che quest’anno si sposta al Teatro delle Vittorie di Roma e che possiamo vedere in diretta su Rai3 dalle 20 alle 24. E anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Francesca Michielin parteciperà al Concertone del Primo Maggio 2020 suonando da un particolare angolo della sua città natale, Bassano del Grappa.

La carriera di Francesca Michelin, 25 anni, inizia nove anni fa, nel 2011, quando vince a X Factor. Da quel momento il suo percorso è stato ricco di soddisfazioni, successi e collaborazioni. Francesca è nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995. La cantante veneta ha già partecipato al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Al suo attivo anche alcune colonne sonore per diversi film. Ha già pubblicato quattro album in studio.

Francesca Michielin è molto attiva su Instagram. Nell’annunciare la sua partecipazione al Concerto del primo maggio, (la foto è tratta dal suo post) dice che «è già qualcosa di fighissimo, farlo nella mia città, però, diventa una specie di cortocircuito emozionale». Lei stessa annuncia che la partecipazione al Concerto la gasa un sacco «perché stiamo preparando qualcosa di davvero davvero bello». Francesca scrive che mai come quest’anno è giusto suonare per richiamare l’attenzione anche sul mondo dello spettacolo e sulla dignità dei lavoratori che ne fanno parte. «La cosa per me speciale è che suonerò da un angolo incredibile della mia Bassano del Grappa, che questa opportunità mi ha permesso di riabbracciare».