Frasi del buongiorno – le migliori di venerdì – 1 maggio

Frasi del buongiorno. Quando si sveglia certamente il momento migliore della giornata, tanti buoni e nuovi presupposti e tanti nuovi obiettivi da raggiungere. Se al mattino ricevi un messaggio del Buongiorno è senz’altro piacevoli leggere questo pensiero.

Dunque, se hai intenzione di spedire un messaggio di Buongiorno ad una persona a te particolarmente cara, puoi trovare tante interessanti frasi in questa rubrica appunto ci sono frasi che si rivolgono ad amici, familiare o anche al proprio fidanzato o marito. Chi riceve un messaggio sicuramente sarà soddisfatto di questo pensiero e non mancherà modo ed attenzione di ringraziarti. Potrai utilizzare queste frasi del Buongiorno anche come condivisione sui social.

Frasi del buongiorno – venerdì – 1 maggio

• Una giornata ideale dovrebbe iniziare con uno sbadiglio carino sul tuo viso una tazza di caffè e un sms da me sul tuo cellulare. Passa una bellissima giornata appunto Buongiorno

• Stanotte ho mandato un Angelo per vegliare su di te mentre dormivi ma è tornato subito da me punto gli ho chiesto come mai, l’angelo mi ha risposto che gli angeli non vegliano su altri angeli, Buongiorno

• Questa mattina presto Dio mi ha dato tre cesti di frutta con amore, felicità e pace dei sensi e mi ha detto di condividerlo con qualcuno di speciale, io voglio condividerli con te Buongiorno

• una delle gioie della vita e svegliarsi ogni giorno pensando che da qualche parte qualcuno tiene a noi tanto da inviarci un caloroso saluto mattutino, per questo ti dico Buongiorno

• Se cerchi qualcosa di buono troverai qualcosa di positivo.se cerchi qualcosa di cattivo troverai qualcosa di negativo, nella vita quello che trovi è quello che scegli di cercare Buongiorno

• Guarda fuori dalla finestra il sole sta sorgendo per te, i fiori di sorridono gli uccelli stanno cantando perché stanotte ho detto loro di risvegliarti così dolcemente Buongiorno