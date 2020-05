Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 1 maggio

Frasi sulla vita. Se stai cercando delle frasi sulla vita qui in questa rubrica troverai certamente quella che fa al caso tuo. Potrei verificare che si tratta di una riflessione molto importanti su alcuni aspetti della vita.

Frasi sulla vita – venerdì – 1 maggio

• Lo scopo della vita e l’auto sviluppo. Realizzare la propria natura perfettamente punto per questo ciascuno di noi è qui .(Oscar Wilde )

•Discorsi o idee intelligenti si possono esporre soltanto una società intelligente; Nella gente comune invece riesco noiosi poiché per piacere a questi assolutamente necessario essere superficiali e di cervello limitato. (Arthur Schopenhauer )

•Quando siamo troppo Allegri in realtà siamo infelici, quando parliamo troppo in realtà siamo a disagio quando urliamo in realtà abbiamo paura. In realtà la realtà non è quasi mai come appare. Nei silenzi, negli equilibri, nelle continenza e si trovano la vera realtà la vera forza (Virginia Wolf )

•Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: e per questo che noi esistiamo (Oscar Wilde)

•La paura della morte e conseguenti alla paura della vita un uomo che vive pienamente e preparato a morire in qualsiasi momento (Mark Twain)

• Cercare di dare un senso alla propria vita ha un senso! Cercare di trovare un senso alla propria vita nella vita degli altri non hanno senso appunto pensare, poi virgola di dare senso alla vita degli altri, beh è insensato senza senso (Ada Ferrante)