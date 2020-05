Oroscopo Branko – domani sabato 2 maggio 2020 – Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

L’oroscopo di Branko relativo a domani sabato 2 maggio 2020. Siete impazienti di scoprire come sarà il prossimo fine settimana per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche per domani, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Sagittario

La giornata di domani si prospetta piuttosto nervosa. L’oroscopo di Branko anticipa la possibilità di scivolare in qualche discussione accesa con il partner: sforzati di mantenere più calma possibile.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Capricorno

L’oroscopo di Branko preannuncia per domani un cambio di Luna molto positivo. Se hai un progetto in corso o un affare è rallentato da complicati meccanismi burocratici, questo sabato potrai contare sull’aiuto degli astri per velocizzare la soluzione.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Acquario

Il tuo weekend inizia all’insegna di sensuali fantasie. Dopo una settimana piuttosto altalenante, ora recuperi terreno in amore. I single ritroveranno la voglia di fare nuovi incontri, anche virtuali.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Pesci

Marte e Venere sono in opposizione: domani, secondo l’oroscopo di Branko, potresti sentirti particolarmente affaticato. È probabile che qualche nato in Pesci dovrà risolvere una questione legata a un ex coniuge.