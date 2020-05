Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 2 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 2 maggio 2020. Inizia un nuovo weekend, il primo di maggio. Vediamo come lo vivranno i primi 4 segni zodiacali. L’Ariete è insofferente, mentre il Toro riparte lentamente. Amore sottotono per i Gemelli, il Cancro fa i conti con il passato. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Ariete

Venere in aspetto interessante ti faciliterà il rapporto di coppia: se hai avuto dei contrasti di coppia, domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti risolverli con facilità. Sul lavoro sei un po’ insofferente: hai bisogno di cambiare qualcosa. Il consiglio delle stelle: non contestare sempre tutto.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Toro

Da domani comincia gradualmente un periodo di rimonta. In amore le cose migliorano, eppure qualcosa ti mette ancora di malumore. Il lavoro sembra non ripartire come vorresti e le troppe spese ti preoccupano parecchio. Ci vuole ancora pazienza e, come anticipa l’astrologo Paolo Fox, a poco a poco la situazione si aggiusterà.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Gemelli

La giornata di domani per quanto riguarda l’amore sarà piuttosto fiacca. Ci sarà un clima di tensione che renderà difficile ritrovare l’armonia di coppia. Sii prudente. È ora di concentrarsi maggiormente sui progetti futuri, cercare nuove opportunità sul lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox prevede un miglioramento evidente sul lavoro: adesso cominci a ripartire. In amore, invece, ci sono ancora delle insicurezze che ti tormentano: forse stai pensando a qualcuno lontano oppure una storia passata potrebbe ricomparire nei prossimi giorni.