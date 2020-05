Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 2 maggio – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani sabato 2 maggio 2020. Come sarà questo fine settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Prudenza per il Leone e lo Scorpione, la Vergine è sotto pressione, mentre la Bilancia si rimette in moto. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Leone

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di tenersi lontano dagli scontri e dalle polemiche. Cerca di concentrarti sul tuo lavoro e astieniti dal discutere con gli altri, se puoi. Chi è single potrà valersi del sostegno delle stelle per fare nuovi incontri.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Vergine

La Luna in buon aspetto supporta i progetti lavorativi ma, secondo l’astrologo di Rai2, dovresti gestire meglio la tua insofferenza. Negli ultimi giorni il livello di stress è salito alle stelle e dovresti tentare di ritrovare un po’ di calma, soprattutto se hai intenzione di recuperare l’armonia della coppia.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Bilancia

Si prospetta un sabato piacevole. L’oroscopo di Paolo Fox per domani prevede la possibilità di ottenere una posizione interessante sul lavoro. Anche l’amore promette bene: qualcuno potrebbe valutare un passo importante. Le coppie in crisi avranno una mano dagli astri, se vorranno provare a risolvere dei problemi in sospeso.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione è rassicurante: se hai avuto delle difficoltà economiche negli ultimi giorni, dal 13 maggio la tua situazione si risolleverà. Il periodo attuale è complicato per tutti, ma tu dovresti impegnarti a tenere sotto controllo la tua ansia e non riversarla sul partner.