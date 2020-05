Pamela Barretta pronta al matrimonio | Fiori d’arancio a Uomini e Donne

Pamela Barretta è pronta per il matrimonio e lo annuncia tramite le sue storie Instagram spiegando qual’è il suo sogno nel cassetto. Quali progetti di vita ha in mente la ex dama di Uomini e Donne?

L’ex dama di Uomini e Donne Pamela Barretta continua la sua vita in quarantena, dividendo la giornata tra faccende domestiche e allenamento insieme ai suoi fan su Instagram. Pamela Barretta sembra sempre più convinta e decisa su cosa vuole realmente dalla vita, puntando sempre a migliorare in ambito lavorativo ma anche sentimentale.

La fine della storia d’amore con Enzo Capo sembra infatti averla turbata moltissimo ma la dama è comunque pronta a rialzarsi ancora più forte di prima. Giorni indietro, la dama ha infatti spiegato che l’ex cavaliere, non è sempre stato totalmente sincero con lei, arrivando al punto di mancarle di rispetto più volte. La quarantena però, sembra non avergli aiutati affatto, non dandogli modo di poter parlare da vicino e chiarire la loro situazione.

Pamela Barretta pronta al matrimonio

La dama nella giornata di ieri, si è lasciata andare ad alcune affermazioni che nessun fan si sarebbe mai aspettato, arrivando addirittura a parlare di matrimonio. Pamela ha infatti un piccolo ma grande sogno del cassetto dei sentimenti ed è proprio quello di spostarsi con l’abito bianco.

Barretta sogna così un matrimonio con il suo futuro compagno che sarà finalmente per tutta la vita. La dama nonostante la delusione avuta da Enzo, continua a sognare un momento così romantico con l’uomo giusto per lei.

La dama sogna una famiglia fuori da Uomini e Donne

La ex dama di Uomini e Donne continua la sua vita lavorativa con grandissimi progetti, senza però dimenticare la sua voglia di poter creare finalmente una famiglia con il suo futuro marito. Pamela Barretta si mostra pronta al matrimonio ma non nasconde la sua voglia di avere anche un altro figlio. La ex dama infatti, ha un figlio ormai grande avuto con una relazione passata ma non nasconde di voler regalargli un fratellino o una sorellina.

Leggi Anche -> Leonardo Greco si mostra superiore | La verità contro i suoi follower

Leggi Anche -> Maria De Filippi conferma il ritorno | Riaprono le porte di Uomini e Donne

L’ex di Uomini e Donne continua così la sua quarantena in casa senza però perdere le speranze ma soprattutto il sorriso che la contraddistingue da sempre.