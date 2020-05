Pamela Prati torna alla ribalta | Visibilità alle spese di Silvia Toffanin

Pamela Prati torna alla ribalta e dopo il PamelaGate sembra aver puntato gli occhi nuovamente su Verissimo. La showgirl sembra cercare nuovamente visibilità sulle spalle di Silvia Toffanin. Cosa sta succedendo nelle ultime ore?

La famosissima Pamela Prati durante lo scorso anno, è stata la protagonista indiscussa di tantissimi salotti Mediaset e Rai a causa della sua finta storia d’amore con Mike Caltagirone, pronta addirittura al grande passo del matrimonio. Tutto questo grandissimo scoop però, è terminato nel peggiore dei modi tra bugie, intrighi e terze persone che fingevano di essere altre. Questa vicenda è stata protagonista di tantissime puntate all’interno di programmi come Live “Non è la D’Urso” e “Verissimo”.

Pamela Prati torna alla ribalta

Svelata la realtà proprio confessata all’interno dello studio di Verissimo da Pamela Prati, oggi ha distanza di tempo, la showgirl torna alla ribalta cercando nuovamente quella che gli haters chiamano “visibilità”.

Pamela Prati ha infatti preso la palla al balzo grazie al’ultimo post condiviso sul profilo Instagram dello stesso Verissimo. In modo ironico il programma ha ricordato un anno preciso dall’uscita di Pamela prati in studio mentre, fingeva di dover chiamare il suo Mike Caltagirone.

Visualizza questo post su Instagram Accadde un anno fa… il “Prati-gate”! Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 30 Apr 2020 alle ore 4:07 PDT

Il post ironico del programma ha però scaldato gli animi della stessa Pamela Prati che, qualche ora dopo ha deciso di rispondere per le rime senza peli sulla lingua.

Sul suo profilo Instagram infatti, la showgirl si è lasciata andare al suo pensiero personale, attaccando e offendendo tutte le persone che, a distanza di un anno continuano a deriderla.

Visibilità alle spalle di Silvia Toffanin

Pamela Prati ha così deciso di lanciare l’ennesima frecciatina a tutte le persone e ai programmi che continuano a ricordare l’accaduto e che continuano ad offenderla per una bugia passata. Le sue parole, sono state dure e offensive nei confronti di tutti i suoi haters: “È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie.”

Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi.[..] Mi avete già danneggiato particolarmente”.

La risposta del programma Verissimo però, non si è fatta attendere e ha annunciato a grandissima voce: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”.