Paola Turci – i suoi amori e Instagram – la nipote e la sua cucciola

Paola Turci partecipa al concerto del primo maggio che quest’anno si sposta al Teatro delle Vittorie di Roma e che possiamo vedere in diretta su Rai3 dalle 20 alle 24. E anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.

Paola Turci è una cantautrice nata a Roma il 12 settembre 1964. Della sua privata conosciamo tre relazioni sentimentali. La prima, negli anni ’90 quando è stata legata al tennista Paolo Canè. La seconda storia d’amore, quella più importante, quando Paola si è legata a giornalista Andrea Amato che ha sposato nel 2010 ad Haiti. Le nozze quel giorno sono state celebrate nella cappella dell’Ospedale St.Damien. Due anni dopo, però, Paola Turci si è separata dal marito. Ines seguito si è legata sentimentalmente con Francesco, un ingegnere, più giovane di lei. Oggi non sappiamo se i due stanno insieme. Paola Turci non ha figli e ha ammesso di non sentire il bisogno di diventare madre.

La Turci è molto attiva su Instagram. La sua cucciola è la nipote Meghi che qualche giorno fa ha compiuto diciotto anni. La Turci l’ha fatta conoscere ai suoi fans pubblicando una sua foto quando le la rivolto gli auguri per avere raggiunto la maggiore età. «Buon compleanno gioia della mia vita. 18 anni arrivati in un lampo eppure, con te e grazie a te, è stato un tempo indimenticabile. Grazie per l’amore che mi hai insegnato e per la gioia che hai portato nella mia esistenza. Sei maggiorenne. E sei la mia cucciola».