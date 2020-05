Quali sono le tre donne dello zodiaco da sposare subito secondo l’oroscopo? Ecco cosa dicono le stelle a riguardo della tipologia femminile astrale da non farsi scappare quando la si incontra.

1. La Capricorno

Quali sono le tre donne dello zodiaco da sposare subito? Al primo posto la Capricorno. La donna Capricorno è senza dubbio una delle persone migliori dello zodiaco insieme alla sua controparte maschile. La donna Capricorno è assolutamente capace di prendersi una responsabilità importante come quella del matrimonio, vive i sentimenti con serietà e senso di responsabilità, è paziente e vede un rapporto d’amore come qualcosa il cui presupposto fondamentale è la fedeltà. Convivere non le interessa, piuttosto sta da sola. La donna Capricorno è tradizionalista ed è fatta per il matrimonio. Appassionata e fedele, è un’ottima compagna che ha molto da dare, non ama le situazioni incerte e ha bisogno di stabilità. La donna Capricorno sa inoltre conciliare alla perfezione carriera e famiglia, è una compagna impagabile per la serietà dei suoi sentimenti e del suo comportamento. Sicuramente la donna Capricorno è da sposare senza alcun dubbio e quando la si incontra bisogna tenersela stretta.

2. La Toro

Altra donna da sposare è la Toro, la più sensuale e passionale dello Zodiaco. La donna Toro è molto attenta ai rapporti affettivi, per lei l’amore è uno dei traguardi essenziali dell’esistenza. La donna Toro si dona totalmente, è affettuosa e sensibile, sa dare sicurezza al partner, non è irruenta o avventata. Quando una Toro si sposa procede nel rapporto con impegno e responsabilità assoluta. Il matrimonio per la Toro è una cosa seria e il partner è insostituibile. Una volta sposata la donna Toro si sente appagata nella sua femminilità e le manifestazioni d’affetto verso il marito saranno sempre sensuali, rendendolo pienamente appagato tra le lenzuola.

3. La Pesci

Quali sono le tre donne dello zodiaco da sposare subito secondo l’oroscopo? La terza è la Pesci. La donna Pesci è sensuale ed emotiva, l’amore per lei è importante e nel matrimonio da il meglio di sé. Per la donna Pesci il partner è molto importante, lo ama più della sua stessa vita, i sentimento che ha nei confronti del marito sono grandi, forti e non cambieranno mai, neanche con il passare del tempo e la vecchiaia. Per la donna Pesci la coppia è una cosa sola, la Pesci vive per il matrimonio, che per lei è un rapporto capace di darle equilibrio in quanto condiviso con un’altra persona. Nel matrimonio la moglie Pesci è il perno affettivo del compagno. La Pesci è una moglie devota, portata per la maternità e le responsabilità famigliari. E’ inoltre un’ottima madre, amorevole e comprensiva.