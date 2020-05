Anna Dan – Chi è la moglie di Gianni Morandi?

Anna Dan è La moglie di Gianni Morandi, scopriamo qualche curiosità su di lei

Chi è Anna Dan

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, è lei che realizza gli scatti del cantante sui social. Nasce il 12 ottobre 1957 e di lei poco si sa, venuta alla ribalta sotto i riflettori grazie alla storia con suo marito.

Di professione è fotografa e prima di dedicarsi a questo lavoro era dirigente di un’azienda informatica, ama molto il mare, la cucina, i romanzi e la sua famiglia. Conosce Gianni Morandi a Monghidoro durante un incontro di calcio. Si scambiano solo alcune parole ma vogliono rivedersi. E così accade diventando inseparabili.

Nel 1994 diventano una coppia e nasce, dopo tre anni, Piero. Lui ha seguito le orme di suo padre e diventa un trapper. Va molto d’accordo con gli altri 2 figli del cantante e sono una grande famiglia.

Anna Dan e Gianni Morandi

Anna Dan sposa Gianni Morandi il 10 novembre 2004 in una cerimonia super segreta. Gianni Morandi non perde occasione per immortalare il loro amore, la coppia è davvero molto innamorata come fosse il primo giorno. Vivono in una villa appena fuori da Bologna, nella campagna emiliana.

È attraverso i social che si riescono a scorgere meravigliosi paesaggi che infondono quiete. Inoltre, sono tutti e due molto appassionati di cucina. Hanno un orto che gestiscono insieme. Anna ama molto la vita all’aria aperta e la campagna. È una bellissima storia d’amore che dopo 25 anni continua a durare con complicità e amore vero.

I fan di Gianni Morandi sono molto affezionati anche a lei. Una donna semplice molto attenta alla sua famiglia e con il desiderio di continuare questa meravigliosa storia d’amore. Sono diverse le foto che li ritraggono felici insieme di condividere con i follower i loro momenti più belli come coppia e come famiglia.