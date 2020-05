Barbara Alberti -Tutto su di lei – Età, marito e figlio

Barbara Alberti non ha bisogno di preentazioni: scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo, e conduttrice radiofonica italiana. E’ uno dei personaggi televisivi più popolari e mati dagli italiani. Cosa conosciamo di barbara Alberti? Quest’anno è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip. E’ uscita volontariamente dopo la decima puntata.

77 anni. Non è amante dei social network. E’ nata ad Umbertine in Umbria ma si è trasferita a Roma a 15 anni. Nella Capitale si è laureata in Filosofia. Ha curato alcune rubriche di giornali per dare risposte e opinioni alle donne. Ha avuto due esperienze piuttosto disastrose con le sue lettrici. Tra le sue opere come scrittrice sono da ricordare: Francesco e Chiara (2019), Non mi vendere, mamma! (2012), Riprendetevi la faccia (2010), Letture da treno (2008).

Barbara Alberti – Età, marito e figlio

Barbara Alberti è sposata con Amedeo Pagani che è un produttore cinematografico e sceneggiatore. La loro storia d’amore va avanti da molto tempo. Due i loro figli. La loro famiglia, però, è sempre rimasta lontana dai riflettori. Amedeo Pagani è nato ad Addis Abeba in Etiopia il 30 novembre del 1940. La prima figlia l’hanno avuta nel 1965: Gloria Samuela Pagani che è la meno esposta della famiglia a livello mediatico. Nel 1975 è arrivata anche Malcom Pagani, giornalista di professione.

Barbara e Amedeo oltre ad avere condiviso una bella storia d’amore hanno condiviso in questi anni anche la passione per la scrittura. Lui da sceneggiatore e lei scrittrice. Amedeo ha anche una passione per il cinema. Ha prodotto tantissimi film di successo. Nel 2000 ha vinto un David di Donatello come miglior produttore per Garage Olimpo, dopo una candidatura nella stessa categoria nel 1996 per il film Lo sguardo di Ulisse.

Di recente Barbara Alberti ha preso al Grande fratello dei Vip. È uscita alla decima puntata, dopo avere definito Wanda Nara “un mostro” o Pasquale Laricchia una “faccia da assassino” Non ha retto emotivamente al gioco. La sua uscita le è costata il cachet del quale mai si è parlato. Non ha mai nascosto di non essere una grande fan della chirurgia estetica. Dice di ammirare i segni ella sua vecchiaia. Qualche anno fa a Caterina Balivo, in Vieni da me, ha rivelato di aver rifatto il seno oltre 40 anni prima.