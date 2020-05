Beatrice Valli furia senza freni | Ex di Uomini e Donne in difesa della sorella

Beatrice Valli è una furia senza freni durante la giornata di oggi a causa delle accuse rivolte a sua sorella. L’influencer risponde a una domanda difendendo così Eleonora, quali sono state le sue parole?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli è ormai agli sgoccioli della sua terza gravidanza e si mostra nelle sue storie sempre più emozionata per la nascita ormai imminente. Durante la giornata di oggi però, Beatrice ha deciso di rispondere ad alcune storie per intrattenere i suoi follower, ritrovandosi a dover difendere una delle sue due sorelle. Quali sono state le sue parole ma soprattutto di cosa viene accusata Eleonora?

Beatrice Valli furia senza freni

Tra le tantissime domande arrivate all’influencer sulla sua gravidanza, che si mostra sempre più difficile a causa della tantissima stanchezza e il parto che avverrà a breve, ne è arrivata una proprio su una delle sue sorelle. Beatrice è dovuta così scendere “in campo” per difendere sua sorella Eleonora, anche lei influencer.

Beatrice Valli si è così trasformata in una furia senza freni contro il follower che ha accusato sua sorella di essere famosa solamente grazie alla popolarità di Beatrice e Ludovica, entrambe ex partecipanti di Uomini e Donne.

Ex corteggiatrice difende la sorella Eleonora

La domanda arrivata a Beatrice è stata: “Cosa ne pensi di ciò che dicono di Eleonora? (che è famosa solamente perché è sorella di te e Ludovica)”.

La risposta dell’influencer è arrivata qualche ora fa e non si è fatta attendere più di tanto, irritata dal pensiero di alcuni suoi follower e delle voci che girato intorno a una delle sue sorelle. Sia lei che Ludovica infatti, sono state corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, tranne Eleonora che ha iniziato la sua carriera da influencer senza essere finita in tv.

Le parole di Beatrice sono state serie e dure: “Che alla gente brucia il c*** per ogni cosa e devono per forza screditare le altre persone per sentirsi meglio!! Eleonora è stata brava a crearsi attraverso i social un percorso e un suo racconto di vita personale che unisce al lavoro. Chi non lo farebbe? Ma dai…”.