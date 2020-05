Chi è Monica? – La moglie di Alberto Angela

Monica Angela – Continua la nostra giornata all’insegna del gossip televisivo ed andiamo a vedere più da vicino chi sono coloro che saliranno sul palco del concerto di Fiorella Mannoia di questa sera. Uno dei protagonisti sarà certamente Alberto Angela e per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questo articolo alla moglie.

Alberto e Monica sono sposati da più di venti anni ed hanno tre figli: Edoardo, Riccardo ed Alessandro.

Difficilmente la moglie di Alberto Angela compare in televisione o in eventi mondani. Per questo motivo sul suo conto non si sanno tante cose e riescono sempre a tenere nascosta la loro quotidianità. Condividono entrambi la passione per arte e sport e sembra che entrambi pratichino il nuoto.

In diverse occasioni Alberto Angela ha comunque confermato che la sua consorte è una grande cuoca e soprattutto si occupa di dolci. Ha infatti confessato che, spesso, lo conquista con il suo tiramisù.