Cristina D’Avena – Tutto su di lei – Età, compagno e figli

Cristina D’Avena ha cresciuto diverse generazioni di telespettatori grazie alla sua voce e alla simpatia che la contraddistingue. Impossibile non pensare con affetto alla cantante, una vera Regina per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati. Dai Puffi a Lady Oscar, fino a Kiss Me Licia e molto altro ancora.

Lo sguardo di Cristina D’Avena però si è diretto anche in altri settori. Pochi anni fa ha lanciato il marchio My Heart Shoes e ha debuttato nel mondo della moda. Il suo amore per la musica però non si affievolirà mai e anzi la porterà fino a Sanremo, dove canterà con Federica Carta e Shade nell’edizione 2019.

Cristina D’Avena – Età e compagno

Cristina D’Avena nasce a Bologna il 6 luglio del ’64 e vive il suo debutto in tv a soli quattro anni grazie allo Zecchino d’Oro. La sua interpretazione de Il valzer del moscerino la premierà con il terzo posto, ma le apre anche le porte del Piccolo Coro dell’Antoniano. La prima sigla cantata da lei risale invece all’81, Pinocchio, quando la sua popolarità raggiunge le stelle.

Anche se tutti conoscono il suo volto, Cristina continua a mantenere la sua vita sentimentale lontana dagli occhi indiscreti. La cantante è fidanzata da molto tempo con Massimo Palma, di cui sappiamo solo la professione. Il Presidente della società Crioma che rappresenta la D’avena le ha rubato il cuore, ma l’artista è sempre rimasta terrorizzata all’idea di potersi sposare.

Cristina D’Avena – Figli

La sua carriera si è concentrata a lungo sui bambini e sulle sigle dei cartoni animati. Cristina D’Avena oggi è un idolo per grandi e piccini e si è sempre dato per scontato che, data la sua bravura nel cantare e raccontare, avesse tanti figli. In realtà non è così: l’artista è rimasta più che concentrata nel suo lavoro e ha messo in secondo piano la vita privata. Forse credendo che ci sarebbe stato tempo a sufficienza per dedicarsi anche alla sfera emotiva, anche se le cose sono andate diversamente.