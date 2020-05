Gianna Nannini – Assenza – il testo della canzone

A mezzanotte puntuale è arrivato il nuovo video di Gianna Nannini su sul canale Youtube. Porta il titolo di “Assenza”. Ecco il testo della sua nuova canzone.

Guardami un po’ dentro dritto dentro di me

Non ci vedi niente la mia luce è per te

Mentre ti nascondi questa vita cos’è?

Ah, assenza

Sono tutta un brivido va bene così

Smetti di pensarci vieni fuori da lì

Ma quanto coraggio serve a dire di sì

Ah, assenza

Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto ahia che mi fai

Uh la la, scoppia il cuore

E non mi sembra vero sai

Uh la la, se fosse amore

Sarebbe troppo bello

E non telo direi

Tutto più leggero, più leggero che mai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Siamo sulle nuvole il cielo è più blu

Ah, assenza

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Mi trovo sotto e sopra le…