Ingrid Barbarossa – Chi è la moglie di Luca Barbarossa?

Ingrid Barbarossa, moglie di Luca Barbarossa è donna molto riservata sveliamo qualche curiosità sulla sua vita privata

Chi è Ingrid Barbarossa

Ingrid Barbarossa è la moglie del cantautore romano Luca Barbarossa. All’anagrafe è Ingrid Salvat, una donna che non ha mai amato particolarmente il gossip. Anche per questa ragione, la sua riservetta, che l ‘ha tenuta lontano dai riflettori, hanno poco reso noti i fatti della sua vita privata.

La loro storia d’amore è stata un colpo di fulmine a Parigi e da allora non si sono più lasciati. Sono insieme da vent’anni, sposati nel 1999, con il matrimonio sono arrivare tre figli. Margot, Valerio e Flavio che hanno coronato il loro sogno d’amore.

Un amore che continua ad essere saldo e vero, ricordiamo che nel Festival di Sanremo del 2018, Luca Barbarossa decise di omaggiare sua moglie con la canzone “Passame er sale”. Il brano scritto in romanesco racconta di un amore vero verso sua moglie, quell’amore fatto di sentimenti che ti accompagna per tutta la vita.

L’incontro con Luca Barbarossa

Il loro è stato un incontro casuale ad una festa a Parigi e all’epoca Ingrid non sapeva nulla della popolarità di questo ragazzo. Lei all’epoca lavorava come amministratrice per una catena di negozi di Dolce e Gabbana a Parigi.

Per amore di Luca Barbarossa decide id lasciare tutto e trasferirsi in Italia. Luca è nato a Roma dove ha sempre vissuto, da tempo vive con la sua famiglia nel quartiere di Monteverde. Ingrid è una donna molto schiva che non è mai apparsa troppo al pubblico se in qualche scatto accanto a suo marito.

Quando Luca Barbarossa le ha dedicato la canzone è stata una vera e propria dichiarazione di un amore che continua da tempo. Ancora insieme per vivere la loro meravigliosa storia d’amore iniziata così per caso tanti anni fa a Parigi.