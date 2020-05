Ivan Gonzalez contro il web | Accuse di omosessualità fuori da GF Vip

Ivan Gonzalez si trova nuovamente al centro del gossip e contro il web, non per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Sembrerebbe infatti che, l’ex tronista di Uomini e Donne abbia un secreto che non vuole a tutti i costi confessare. Di cosa stiamo parlando?

Nelle ultime settimane l’ex gieffino si è trovato costretto a smentire alcune fortissime accuse che lo vedrebbero protagonista, rivelando la sua omosessualità.

Sono anni ormai che, Ivan Gonzalez dopo alcuni scatti di nudo insieme a un suo amico, sia al centro di scoop, come quello lanciato da Paola Caruso a Pomeriggio Cinque nel quale, lo aveva accusato di averla rifiutata appunto per il suo orientamento sessuale. Cosa sta succedendo nella vita dell’ex gieffino?

Ivan Gonzalez contro il web

L’ex tronista di Uomini e Donne subito dopo la sua uscita dal GF Vip, ha voluto mettere in chiaro la sua situazione sentimentale e il suo orientamento sessuale. Ivan Gonzalez infatti, è andato contro il web spiegando che: “Gay? No, sono etero. Ma non mi importa molto di quello che si dice su di me. Chi mi conosce sa che non sono gay. Ma certo che non ci vedo niente di male se lo fossi. Infatti ho tanti amici gay”.

Ivan ha voluto così una volta per tutte chiarire le accuse di Paola Caruso, affermando: “Paola poi si è inventata quelle cose perché io non ci sono stato. Non era il mio tipo, ma non è che non ci sono andato perché sono gay. Che poi non c’è nulla di strano. Se lo fossi stato l’avrei detto subito”.

Questo però non è bastato a placare i tantissimi gossip su di lui e a rincarare la dose è arrivata Deianira Marzano.

Deianira Marzano torna all’attacco contro l’ex gieffino

L’influencer infatti non ci sta, torna così all’attacco replicando alle parole di Ivan Gonzalez. La Marzano infatti, dopo una chiacchierata con la ex di Ivan, Sonia Pattarino, ha lanciato la sua conclusione sui social: “Lui dice che ora è innamorato di una donna in Spagna, ma che lei è impegnata. Mo ci sta questa cosa e caso strano è impegnata e quindi non ci può stare insieme. Poi dice che Sonietta era gelosa di lui. Ieri ho parlato con Sonia e lei mi ha detto che a lei arrivano i messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa le scrivono che non ti piacciono le donne e quindi di cosa doveva essere gelosa. In tutto ciò non c’è nulla di male”.

Visualizza questo post su Instagram Seductor, pero tampoco mucho #stayathome *👼🏽* Un post condiviso da IVÁN GONZÁLEZ (@ivangoonzalez_) in data: 16 Apr 2020 alle ore 11:53 PDT

Leggi Anche -> Paola Di Benedetto vittoria a tavolino | Sossio non perdona fuori da GF Vip

Leggi Anche -> Federico Rossi prende in giro i fan | Pronto a tutto per Paola Di Benedetto fuori dal GF Vip

Ivan Gonzalez si trova così nuovamente contro il web che, sembra non credere più alla sua buonafede nelle parole e aspetta una volta per tutte la verità.