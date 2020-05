Mangiare cibo per gatti: incredibile, ecco cosa succede

In questo articolo di oggi andremo a vedere insieme cosa succede se si mangia il cibo per gatti, a qualcuno sarà capitato di apprezzare l’odore del cibo del proprio gatto, o di farsi la domanda, ma sarà buono? E quindi oggi vedremo cosa succede se un uomo mangia cibo per gatti.

Ovviamente il suo sapore sarà migliore se non conterrà troppi additivi e ingredienti artificiali. Il cibo umido che si serve ai gatti sembrerebbe avere un buon sapore quando è composto solo da vera carne e salse naturali, si potrebbero anche preparare in casa.

Cosa succede se si mangia regolarmente il cibo per gatti?

Non consigliamo assolutamente di consumare il cibo per gatti, non succede niente di buono al nostro organismo. Non può entrare a far parte della nostra alimentazione, potrebbe non essere salutare.

I gatti sono degli animali carnivori per cui il loro cibo conterrà carne e anche i sottoprodotti di origine animale. Oltre alla carne, che dunque apporta proteine, avranno bisogno anche di una serie di vitamine, di amminoacidi, della taurina, di grassi sani, di sottoprodotti vegetali, olio di pesce e tanto altro. Quando è di buona qualità, il cibo per i gatti prevede la presenza di tutti questi ingredienti.

Nutrenti fondamentali per il cibo dei gatti

È fondamentale scegliere elle marche di cibo che siano di qualità, in modo da nutrire correttamente il proprio gatto. Gli ingredienti essenziali per la loro alimentazione sono tre: la vitamina A, la taurina e i grassi.

Adesso andiamo a vedere perché questi nutrienti sono fondamentali per i nostri gatti e perché potrebbero, invece, nuocere agli uomini.

Vitamina A

La vitamina A è la vitamina che non deve mai mancare nell’alimentazione di un gatto, per loro è molto importante, come è importante per noi uomini. Essa la si trova principalmente nei prodotti di origine animale e loro sottoprodotti.

Questa vitamina è la responsabile della vista ed è anche colei che mantiene in salute il sistema cardiovascolare del nostro gatto. Quando il cibo per gatti non presenta questa vitamina, a lungo andare il gatto potrebbe essere colpito da patologie che riguardano gli occhi o anche il cuore. Quindi prestate molta attenzione.

La Vitamina A anche per noi è molto importante, ma il quantitativo necessario per la nostra salute è molto basso, mentre la sua presenza è molto elevata nel cibo per gatti, dunque se andassimo a consumare abitualmente cibo per gatti andremmo a determinare un eccessivo apporto di vitamina A, determinando dei problemi alla nostra salute.

I sintomi da abuso di vitamina A più comuni negli uomini, sono, la nausea, il vomito, l’emicrania, l’irritabilità e la vista annebbiata.

Taurina

I gatti necessitano della taurina, un mancato apporto di questo amminoacido può determinare la comparsa di carie, la perdita del pelo e la cecità del gatto. I gatti, non sono in grado di produrre la taurina da sé, come, invece, accade per i mammiferi, per questo motivo questo composto deve essere presente in elevate quantità nel loro cibo.

Nel nostro caso, invece, una somministrazione elevata di taurina in combinazione con altri agenti chimici può determinare degli effetti collaterali anche molto gravi.

Grassi

I gatti hanno molto bisogno dei grassi definiti “sani”. Questi ultimi sono la loro fonte principale di energia. L’acido grasso che più comunemente si trova all’interno del cibo per gatti è l’acido grasso omega-6. Lo stesso discorso vale anche per gli oli vegetali e i grassi animali.

Viceversa, per noi uomini, un quantitativo molto elevato di grassi non è consigliato. Essi sono i responsabili dell’obesità, determinano dei problemi a livello cardiaco, a livello del cervello e anche alla cistifellea. Il nostro organismo non è in grado di digerirli facilmente come, invece, fanno i gatti.

Si può mangiare il cibo per gatti?

Concludiamo questo articolo un po’ bizzarro dicendo che sì, si può assaggiare un boccone del cibo dei gatti, ma non puoi assolutamente pensare di poterlo inserire nella tua alimentazione. Una forchettata non determinerà alcun danno al tuo organismo, ovviamente il discorso cambia quando se ne consuma un quantitativo elevato.

Si tratta di un cibo che non è adatto a soddisfare i fabbisogni nutrizionali dell’uomo.