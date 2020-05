Martina Colombari Instagram – Selfie con una mascherina in ferro – Le reazioni dei fans

Martina Colombari ha postato sul proprio profilo instagram una strana sua foto mentre porta sul viso una strana mascherina per difendersi dal coronavirus che sembra sia stata realizzata in ferro. Subito si sono scatenati i suoi fans per conoscere se è vera e di cosa sia fatta. C’è chi chiede dove si può comprare e chi reputa una esagerazione la mascherina. C’è chi la definisce mostruosa e chi, invece, scrive di non averla mai vista. C’è chi paragona la Colombari a Robocop il personaggio del film di fantascienza diretto da José Padilha. Non manca chi definisce oscena la maschera e chi comunque chiude dicendo alla Colombari: “Tu sei bella sempre amica mia”.

Martina Colombari – Selfie con una mascherina in ferro

Martina Colombari è nata a Riccione il 10 luglio 1975. E’ un’ex modella, conduttrice televisiva e attrice italiana. E’ stata eletta Miss Italia nel 1991. Martina Colombari è stata fidanzata con Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan. I due si sono sposato il 16 giugno 2004. hanno un figlio, Achille, nato il 2 ottobre dello stesso anno.